Минобороны: Безэкипажный катер ВСУ пытался атаковать ракетный корабль ЧФ «Самум»

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Ранее в Минобороны сообщали о другом безэкипажном катере ВСУ, который был обнаружен и уничтожен силами морской авиации Черноморского флота РФ. Также в последнее время противник неоднократно предпринимал попытки атаковать Крымский мост при помощи морских беспилотников.
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