Минобороны: Ещё два украинских БПЛА уничтожены с разницей в 10 минут при попытках атаки Крымского моста

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Украина повторно попыталась нанести удар по Крымскому мосту морскими беспилотниками, сообщило Минобороны России. Два украинских безэкипажных катера были уничтожены при попытке атаки в акватории Чёрного моря с разницей в десять минут — около 02:10 и 02:20 мск соответственно.
По сообщениям Telegram-канала «Рыбарь», пытавшихся атаковать мост беспилотников было два. Один из них российские пограничники уничтожили из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива, а второй — в 15-20 километрах южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае.
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