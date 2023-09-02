Минобороны: Ещё два украинских БПЛА уничтожены с разницей в 10 минут при попытках атаки Крымского моста

Украина повторно попыталась нанести удар по Крымскому мосту морскими беспилотниками, сообщило Минобороны России. Два украинских безэкипажных катера были уничтожены при попытке атаки в акватории Чёрного моря с разницей в десять минут — около 02:10 и 02:20 мск соответственно.