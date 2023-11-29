Минобороны: Фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по объектам ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны России
Фрегат Черноморского флота России нанес удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 29 ноября сообщили в Минобороны РФ.
Министерство обороны России стремится усилить систему противовоздушной обороны на главных носителях крылатых ракет «Калибр» — кораблях проекта «Буян-М». Источники в ведомстве сообщили, что планируется модернизировать эти корабли, интегрировав в них передовую зенитно-ракетную систему «Панцирь-М». Эксперты из области военно-промышленного комплекса отмечают, что такой шаг позволит усилить защиту кораблей не только от воздушных атак, но и от противокорабельных ракет и высокоточного оружия.
Читайте также:
Минобороны усилит главных носителей ракет «Калибр» самой совершенной ПВО
Госкорпорация «Ростех» сообщила о поставке в ВС РФ первой самоходной гаубицы «Мальва»
Артем Путинцев