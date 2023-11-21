Минобороны: Группировка «Восток» сорвала контратаку ВСУ в районе Приютного

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«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена», — сказал Чехов.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и два автомобиля.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.Читайте также:
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