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Группировка «Запад» нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: Группировка «Запад» нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении
12 сентября 2023, 06:09
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские вертолеты и штурмовики совершили 24 удара по живой силе и технике ВС Украины на Купянском направлении.
«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск «Запад» нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений теробороны ВСУ в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Зыбинский добавил, что мотострелки 1-й танковой армии при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две атаки штурмовых групп противника в направлении Берестовое.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Швеции назвали сдачу украинской армии вопросом времени
Шведский аналитик Берн назвал сдачу украинской армии вопросом времени
12 сентября 2023, 06:53

Фото: iStock/Olena_Z

Аналитик из Швеции Ларс Берн выразил мнение, что сдача украинской армии является лишь вопросом времени. Он отметил, что наступление Вооруженных сил Украины, поддерживаемое западным оружием, не достигло ожидаемых результатов и можно считать фиаско. Об этом сообщает swebbTV.
По мнению аналитика, западные СМИ, замечая даже небольшие успехи украинских вооруженных сил, стараются увеличивать их значимость и делают из них крупные достижения. Ларс Берн считает, что Украина добивается успехов в основном в сфере пропаганды на Западе.

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Полковник Клупов: НАТО готовится к победе России в СВО
12 сентября 2023, 05:41

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов заявил, что НАТО готовится к победе России в спецоперации на Украине и переходу РФ от Украины дальше к восточным территориям стран Восточной Европы. Так он объяснил информацию о подготовке НАТО к крупнейшим учениям со времен «холодной войны», пишет URA.RU.
«НАТО готовит свои восточные границы на случай, когда Украина разрушится и мы перейдем в широкомасштабное наступление. Когда российские войска подойдут к Днепру, начнется, с их точки зрения, как они называют, «миротворческая операция», — цитирует издание слова собеседника.

Клупов отметил, что страны НАТО в первую очередь озабочены собственной безопасностью, и поступать таким образом им приходится на фоне сложившейся обстановки.

«C другой стороны Североатлантический альянс демонстрирует свою силу и решимость готовности к отражению или к любым действиям РФ, которая может перейти от Украины к восточным территориям стран Восточной Европы», — добавил полковник.

Он напомнил, что перед Россией дважды в истории после окончания военных действий на территории страны вставал вопрос о дальнейшем переходе в европейскую часть.

«На этот раз мы возвращаемся опять к борьбе с фашизмом. Поэтому какое будет принято решение, я не знаю. Но они-то знают, что Россия может не остановиться на своих западных границах, можем пойти и в очередной раз их освободить. Они этого боятся», — подчеркнул Клупов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Гагин рассказал о борьбе против украинских ДРГ
12 сентября 2023, 04:11

Фото: сайт Минобороны РФ

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские ДРГ практически всегда ликвидируются или захватываются в плен российскими военными.
«Если говорить о диверсионно-разведывательных группах противника, то их достаточно много, они присутствуют на всей линии боевого соприкосновения. Их много, попытки проникновения на нашу территорию достаточно частые, частая история. И практически всегда они либо уничтожаются, либо захватываются в плен», — цитирует РИА Новости слова собеседника.

Гагин добавил, что российская авиация недавно уничтожила несколько разведгрупп ВСУ, которые пытались на резиновых лодках двигаться в сторону полуострова Крым.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#новости
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#вс рф
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Полковник назвал самый мощный российский беспилотник в зоне СВО
Полковник Кнутов назвал «Ланцет» мощнейшим российским беспилотником в зоне СВО
12 сентября 2023, 03:43

Фото: iStock/vadimrysev

Военный эксперт и полковник в отставке Юрий Кнутов подчеркнул, что самым маневренным и мощным российским беспилотником в зоне специальной военной операции (СВО) является последняя модификация дрона «Ланцет». В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о характеристиках «Ланцета», которые делают его по сути неуязвимым.
«Среди массовых дронов „Ланцет“, особенно в его новой версии, считается наиболее мощным. У него боевая часть весит пять килограммов, его дальность полета составляет 70 километров, и благодаря способности долго находиться в воздухе, он способен уничтожать любую технику, попавшую в его прицел», — пояснил Кнутов.
С учетом массы боевой части «Ланцета», ни один танк не может выдержать его удар, даже если у него установлена самая современная динамическая защита. Кнутов также отметил, что этот беспилотник выделяется не только маневренностью, но и высокой степенью скрытности.

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Спецназ ВС РФ начал спецоперацию в Черниговской и Сумской областях
12 сентября 2023, 03:17

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Спецназовцы ВС России стали активно работать в тыловой зоне ВСУ, они были переброшены в Сумскую и Черниговскую области. Об этом пишет «Discover24».
Телеграм-канал «Рыбарь» распространил кадры, демонстрирующие уничтожение живой силы и военной техники противника, а также взрыв моста через реку Судость в Черниговской области в июне-июле текущего года.

Портал Lostarmour учел 12 эпизодов действий российского спецназа, в том числе атаки на транспортные средства, обезвреживание самодельных взрывных устройств и ликвидацию патрулей. В результате действий ВС РФ ликвидирован 31 военнослужащий ВСУ, включая четырех членов ГУР Украины. У них изъяли устройства и документы с военной информацией.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украина использует сотни муляжей военной техники на поле боя
CNN: ВСУ используют сотни муляжей военной техники как ложные цели для ВС России
12 сентября 2023, 02:58

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют муляжи военной техники на поле боя с целью экономии дорогостоящего вооружения из западных поставок и для создания путаницы для Вооруженных Сил России. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Утверждается, что таким образом Киев стремится отвлечь внимание российской армии на фальшивые цели, чтобы сохранить ценное вооружение, предоставленное Западом. Например, гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, в то время как макет этой гаубицы обходится менее чем в 1000 долларов и изготавливается из старых канализационных труб.

Производство муляжей осуществляется украинской группой компаний «Метинвест», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Источник внутри компании подчеркнул, что на Украине уже было создано сотни реплик различных типов западного вооружения.

«После каждого попадания вооруженные силы передают нам обломки. Если наши муляжи были уничтожены, значит, наша работа оправдана», — добавил источник.
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Reuters: США планируют передать Киеву ракеты большой дальности
Reuters: США планируют передать Киеву ракеты большой дальности ATACMS или GMLRS
12 сентября 2023, 02:03

Фото: iStock/bpawesome

Вашингтон может одобрить поставку ракет большей дальности с кассетной боевой частью Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников Пентагона.
В администрации президента Джо Байдена считают, что кассетные боеприпасы, применяемые в последнее время украинской армией, продемонстрировали высокую эффективность. Поэтому Пентагон рассматривает возможность поставить Киеву реактивные снаряды GMLRS (дальность стрельбы - 72 км) и баллистические ракеты ATACMS (дальность полета - 306 км).

В настоящее время ВСУ имеют на вооружении 155-мм артиллерийские кассетные снаряды с дальностью стрельбы 29 км. Отмечается, что один такой снаряд содержит в себе 48 суббоеприпасов.  Ракета ATACMS имеет уже более 300 суббоеприпасов, а GMLRS — более 400 суббоеприпасов.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#боеприпасы
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#нато
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#ракеты
#пентагон
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ВСУ за сутки 108 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 108 раз обстреляли территорию ДНР
12 сентября 2023, 01:17

Фото: istockphoto/Standart

За последние 24 часа украинские вооруженные силы провели 108 обстрелов на территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 338 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
«На направлении Донецка враг осуществил 86 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибром 155 миллиметров, включая атаки с кассетными боевыми частями. На Горловском направлении было зафиксировано 17 обстрелов из артиллерии калибром 155 и 152 миллиметра. На Ясиноватском направлении — 4 обстрела из артиллерии калибром 155 миллиметров. В Волновахском районе был один обстрел из артиллерии калибром 155 миллиметров. Общее число выпущенных боеприпасов составило 338 единиц различных типов», — говорится в сообщении представительства.
Также сообщается, что обстреляны районы семи населенных пунктов ДНР, включая Горловку, Ясиноватую, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку, Александровку и Керменчик.

За последние 24 часа также поступили сообщения о ранении четырех гражданских лиц в разных районах ДНР: в Киевском районе Донецка, Еленовке, Червоногвардейском районе Макеевки и Керменчике.

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Украинский дрон второй раз атаковал Рыльск
Старовойт: украинский дрон второй раз атаковал Рыльск, пострадавших нет
12 сентября 2023, 00:34

Фото: iStock/Naypong

Украинский беспилотник уже второй раз в течение этого вечера совершил атаку на город Рыльск в Курской области, что привело к повреждению крыши административного здания. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«Снова Рыльск подвергся атаке со стороны украинского дрона, на этот раз на улице Ленина. В результате атаки административное здание получило повреждения в крыше и разбиты стекла в нескольких окнах, но никто из людей не пострадал», — подчеркнул Старовойт.
Следует отметить, что Рыльск является районным центром в приграничном Рыльском районе на западе Курской области и регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

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