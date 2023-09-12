Группировка «Запад» нанесла 24 удара по ВСУ на Купянском направлении

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские вертолеты и штурмовики совершили 24 удара по живой силе и технике ВС Украины на Купянском направлении.
«Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск «Запад» нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы, вооружению, военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений теробороны ВСУ в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое», — цитирует РИА Новости слова собеседника.
Зыбинский добавил, что мотострелки 1-й танковой армии при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две атаки штурмовых групп противника в направлении Берестовое.
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