Минобороны: Киев потерял на Южнодонецком направлении более 200 солдат

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов заявил, что российские бойцы поразили места скопления живой силы противника на Южнодонецком направлении, потеряв более 200 военных. Об этом пишет РИА Новости.
«Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк», — цитирует агентство слова собеседника.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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