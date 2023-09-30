Минобороны: Комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Ракетные комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве рассказали, что разведчики узнали место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для усиления украинских войск, в Николаевской области.
Координаты передали расчету ракетного комплекса, который нанес высокоточный удар.
«Искандер» - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы, в семейство которых входят несколько модификаций: «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главным назначением комплекса является уничтожение систем противовоздушной обороны противника, а также важнейших объектов, покрываемых военным соперником на дальностях до 500 км.
В зависимости от модификации, комплексы «Искандер» имеют различную дальность стрельбы. К основной особенности комплекса относят ракеты, которые содержатся в его арсенале. Речь идет о баллистических и крылатых ракетах, которые ставят электронные помехи, при приближении к цели. Таким образом, снаряды остаются неуязвимыми для систем ПВО противника. Кроме того, комплексы могут похвастаться сверхнизкими высотами, на которых летят к цели ракеты, они также способны огибать рельеф местности, обходя различные препятствия.
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Координаты передали расчету ракетного комплекса, который нанес высокоточный удар.
В зависимости от модификации, комплексы «Искандер» имеют различную дальность стрельбы. К основной особенности комплекса относят ракеты, которые содержатся в его арсенале. Речь идет о баллистических и крылатых ракетах, которые ставят электронные помехи, при приближении к цели. Таким образом, снаряды остаются неуязвимыми для систем ПВО противника. Кроме того, комплексы могут похвастаться сверхнизкими высотами, на которых летят к цели ракеты, они также способны огибать рельеф местности, обходя различные препятствия.
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Артем Путинцев