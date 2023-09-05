Минобороны РФ: Над Крымом средствами ПВО сбит беспилотник

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Во вторник, 5 сентября, над Крымом российскими средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что в вражеский беспилотник в небе над Крымом был ликвидирован с помощью дежурных средств противовоздушной обороны России.
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