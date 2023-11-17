Минобороны оценило потери ВС Украины на Херсонском направлении

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Министерство обороны РФ в ежедневной сводке отчиталось о боевых действиях на Херсонском направлении в зоне специальной военной операции.
По информации оборонного ведомства, в ходе столкновений на правом берегу Днепра и при попытках высадки на острова, ВСУ потеряли более 460 бойцов. Среди потерь есть как раненые, так и убитые военнослужащие.
Кроме потерь живой силы, ВСУ лишились двух танков, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и боевой машины РСЗО «Град», заявили в Минобороны.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.
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Алина Юрчак