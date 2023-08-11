Минобороны: подавленный РЭБ беспилотник рухнул в лесном массиве на западе Москвы

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В Минобороны РФ заявили о том, что сегодня, 11 августа, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА по объекту на территории Москвы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что БПЛА был подавлен средствами РЭБ и рухнул в лесном массиве на западе Москвы. Сообщается, что в результате террористической атаки нет пострадавших и разрушений.
Напомним, ранее жители подмосковного Красногорска сообщили о звуках взрывов. Накануне взрыва местные жители заметили неопознанный летательный объект в районе Новорижского шоссе. По информации СМИ, дрон летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После раздался звук взрыва. Предположительно, сработала ПВО. Также сообщают о падении БПЛА на больницу имени Ворохобова.
Утром над московским аэропортом Внуково временно закрыли небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер».
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Напомним, ранее жители подмосковного Красногорска сообщили о звуках взрывов. Накануне взрыва местные жители заметили неопознанный летательный объект в районе Новорижского шоссе. По информации СМИ, дрон летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После раздался звук взрыва. Предположительно, сработала ПВО. Также сообщают о падении БПЛА на больницу имени Ворохобова.
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Екатерина Коршунова