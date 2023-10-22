Минобороны подтвердило уничтожение складов 4-й танковой бригады ВСУ

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ВС России на аэродроме Староконстантинов уничтожили авиационные средства поражения украинских воздушных сил. Об этом Минобороны РФ сообщили в своем телеграм-канале.
Отмечается, что в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады украинских войск.
Ранее сообщалось, что российская армия за минувшие сутки нанесла авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции. В результате противник потерял не менее 140 бойцов.
Напомним, российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили три украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 30 дронов, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».
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Ранее сообщалось, что российская армия за минувшие сутки нанесла авиационные, ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции. В результате противник потерял не менее 140 бойцов.
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Екатерина Коршунова