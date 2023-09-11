Минобороны показало пуск ракеты ОТРК «Искандер» по командному пункту ВСУ

Фото: РИА Новости
Минобороны РФ показало пуск крылатой ракеты ОТРК «Искандер» Западного военного округа по командному пункту ВСУ в ходе СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
На опубликованных кадрах видно, как «Искандер» выезжает по бездорожью из укрытия на стартовую позицию. Целью является замаскированный командный пункт противника. По информации разведки, высшие офицеры ВСУ ежедневно съезжаются в него в одно и то же время.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян