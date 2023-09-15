Минобороны показало работу миномета «Василек» на Купянском направлении

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На Купянском направлении российские военные после получения разведданных группы «Запад» в качестве средства огневого поражения опорных пунктов ВСУ использовали 82-мм автоматический миномет «Василек». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
«Василек» остается незамеченным для артиллерийской и воздушной разведки противника. Однако минометный расчет при использовании такого вооружения каждый раз рискует жизнью, так как до позиций украинской армии максимум несколько километров.
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