Минобороны показало работу РСЗО «Град» на краснолиманском направлении СВО

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Российское Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы на краснолиманском направлении СВО реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ «Град-21» Центрального военного округа.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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