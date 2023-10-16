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Минобороны показало работу РСЗО «Град» на краснолиманском направлении СВО

16 октября 2023, 05:44
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Российское Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы на краснолиманском направлении СВО реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ «Град-21» Центрального военного округа.

Артиллеристы российской группировки «Центр» во взаимодействии с беспилотниками и передовыми разведгруппами наносят огневое поражение по выполненным целям, среди которых опорные и наблюдательные пункты ВСУ, места размещения личного состава украинской армии, а также маршруты ротации бронетехники и кочующих огневых средств.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#рсзо
#всу
#вооружённые силы рф
#украина
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Зыбинский: ВСУ потеряли на купянском направлении две роты бойцов и танк
16 октября 2023, 05:15

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за одни сутки потеряли на купянском направлении до двух рот личного состава, а также танк и две боевые бронированные машины. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки войск РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
Кроме того, по его словам, по четырём пунктам дислокации бригад ВСУ были нанесены авиаудары силами истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#украина
#сво
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В трёх областях Украины произошли взрывы
«Зеркало недели»: В Днепре, Миргороде и Кропивницком прогремели взрывы
16 октября 2023, 04:13

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

На Украине в трёх областях произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет «Зеркало недели».
В публикации говорится, что взрывы были слышны в Миргороде Полтавской области, Кропивницком Кировоградской области и Днепре Днепропетровской области.

Отмечается, что в Кировоградской области по беспилотникам сработали системы ПВО.

Взрывы также прогремели в подконтрольный Украине городах Херсоне и Запорожье.

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Merkur: Украина переживает «танковое фиаско»
16 октября 2023, 04:11

Фото: iStock/Cavan_Images

Отставание Украины от России по количеству боеспособной бронетехнику неизбежно приведёт к поражению украинской армии уже в ближайшие три с половиной года, сообщает немецкое издание Merkur.
«Украина переживает сейчас "танковое фиаско". Она значительно уступает России: 2000 доступных боевых машин против 11 000. Ситуация кажется безысходной», — сказано в статье.

Журналисты издания подчёркивают, что сейчас основная борьба Вооружённых сил Украины (ВСУ) на поле боя происходит на танках Т-64. При этом половину своих бронемашин Киев уже потерял, а остальные выйдут из строя уже к 2027 году, после чего ВСУ неизбежно должны будут сдаться.

За шесть месяцев оборонно-промышленный комплекс России способен собрать больше современных боевых машин, чем то количество, которое западные союзники прислали Украине за все время проведения специальной военной операции, сообщает портал Army Recognition. ​На данный момент собственное украинское танкостроение полностью приостановлено, а Киев напрямую зависит от поставок западной бронетехники.

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«Никаких иллюзий»: Украинский полковник Лисюк сделал мрачное признание о ВСУ
16 октября 2023, 02:31

Командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, полковник Дмитрий Лисюк заявил, что РФ подготовила мощную оборону и технически превосходит украинскую армию. Об этом пишет Guardian.
«Нам очень тяжело двигаться вперед. Там внушительная оборона», — цитирует издание слова военного.

Лисюк также отметил превосходство ВС РФ над украинскими силами. По его словам, российская сторона превосходит ВС Украины в численности, а также обладает более совершенными средствами РЭБ и разведывательным оборудованием.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#россия
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На купянском направлении уничтожили американскую БМП Bradley
15 октября 2023, 19:44

Фото: istockphoto/Leestat

Силами ЗВО была ликвидирована американская БМП на купянском участке фронта.
Силами Западного военного округа ликвидирована американская боевая машина пехоты Bradley на купянском направлении. Об этом сообщил журналистам командир одного из подразделений ВС РФ, который выполняет задачи на данном участке, пишет РИА Новости.

Также ликвидирован украинский танк, зенитная установка, которая размещена на базе «Урала».

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в районе военной базе в Очакове Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Также нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери - около 20 боевиков», —написал Владимир Сальдо.
За минувшие сутки украинские военные обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области. Погибли три мирных жителя.

ВСУ обстреливали Новую Каховку, Каховку, Алешки и другие населённые пункты региона. Всего ВСУ выпустили около 115 боеприпасов по Херсонской области.

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ВСУ обстреляли сёла в Белгородской области
15 октября 2023, 17:52

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ.
Под удар ВСУ попали населённые пункты Демидовка и Графовка Краснояружского района. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в районе военной базе в Очакове Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Также нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери - около 20 боевиков», —написал Владимир Сальдо.
За минувшие сутки украинские военные обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области. Погибли три мирных жителя.

ВСУ обстреливали Новую Каховку, Каховку, Алешки и другие населённые пункты региона. Всего ВСУ выпустили около 115 боеприпасов по Херсонской области.

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На Украине провели акцию с требованием вернуть военных ВСУ из плена
15 октября 2023, 17:18

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В Ивано-Франковске состоялась акция, участники которой требовали властей вернуть украинских военных из плена.
Телеканал «Общественное» сообщает, что в Ивано-Франковске прошла акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Около 100 человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях. Люди вышли с плакатами с призывами освободить и вернуть пленных домой.
 
Подобную акцию проводили в Киеве в конце августа. Тогда на площади Независимости собрались родственники пропавших без вести и пленных украинских военных. Последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 6 июля. Тогда освободили 45 российских военнослужащих.

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Запад согласился помочь Украине в зимнее время
Спикер ВСУ Игнат: Украина арендует у других стран системы ПВО на время зимы
15 октября 2023, 13:15

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украина арендует средства противовоздушной обороны (ПВО) у других стран на зимнее время. Об этом сообщил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что Украина уже практиковала аренду систем ПВО. 

По словам Игната, в мире достаточно мало средств ПВО, поэтому полностью отдать их Украине никто не может. По этой же причине ВСУ приходится долго ждать осуществления поставок. Однако он добавил, что страна нуждается в вооружении, поэтому готова ждать.

Также советник командования ВС ВСУ обратил внимание на то, что Запад часто поставляет устаревшее вооружение. Но он отметил, что даже с помощью него Украине удаётся усилить оборону. Такое оружие тоже играет важную роль, заключил Игнат.

При этом, он отказался называть страны, которые согласились дать в аренду свои средства противовоздушной обороны. 

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#вооружение
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В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ
15 октября 2023, 13:00

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военные нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ в районе военной базе в Очакове Николаевской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
 
«Также нанесен удар по месту дислокации одного из «элитных» подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области. Потери - около 20 боевиков», —написал Владимир Сальдо.
За минувшие сутки украинские военные обстреливали населенные пункты левобережья Херсонской области. Погибли три мирных жителя.

ВСУ обстреливали Новую Каховку, Каховку, Алешки и другие населённые пункты региона. Всего ВСУ выпустили около 115 боеприпасов по Херсонской области.

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