Минобороны: ПВО сбила 31 дрон над Белгородской, Брянской и Курской областями

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За ночь с 3 по 4 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаки 31 украинских БПЛА. Информацию сообщает Министерство обороны России в телеграм-канале.
По информации ведомства, военнослужащие армии России пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в Российской Федерации. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над тремя регионами — Брянской, Белгородской, и Курской областями.
«Был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА самолетного типа», — подчеркнули в Минобороны.
Удары по регионам России, граничащих с Украиной, стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак