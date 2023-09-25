Минобороны: ПВО сбили ещё один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Средствами ПВО над Белгородской областью был уничтожен ещё один украинский БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотник самолётного типа был уничтожен в 14:30 мск над селом Батрацкая Дача в Белгородской областью.
Уточняется, что в результате совершённой ВСУ атаки жители и инфраструктура не пострадали.
Украинские боевики за эти сутки предприняли уже пять попыток атаковать территорию Белгородской области. Ни одна из них не удалась – все беспилотники были сбиты системами ПВО. Пострадавших в результате прилётов БПЛА на территорию России не обнаружено.
Кроме того, за понедельник, 25 сентября, ВСУ с помощью беспилотников пытались атаковать Крым, Курск и Брянскую область.
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Уточняется, что в результате совершённой ВСУ атаки жители и инфраструктура не пострадали.
Кроме того, за понедельник, 25 сентября, ВСУ с помощью беспилотников пытались атаковать Крым, Курск и Брянскую область.
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Анастасия Чинкова