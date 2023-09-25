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Минобороны: ПВО сбили ещё один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

25 сентября 2023, 15:36
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

Средствами ПВО над Белгородской областью был уничтожен ещё один украинский БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотник самолётного типа был уничтожен в 14:30 мск над селом Батрацкая Дача в Белгородской областью.

Уточняется, что в результате совершённой ВСУ атаки жители и инфраструктура не пострадали.


Украинские боевики за эти сутки предприняли уже пять попыток атаковать территорию Белгородской области. Ни одна из них не удалась – все беспилотники были сбиты системами ПВО. Пострадавших в результате прилётов БПЛА на территорию России не обнаружено.

Кроме того, за понедельник, 25 сентября, ВСУ с помощью беспилотников пытались атаковать Крым, Курск и Брянскую область.

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#пво
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В США раскрыли страшные потери ВСУ за прошедшее лето
Экс-разведчик США Риттер: ВСУ за лето потеряли более 70 тысяч военных
25 сентября 2023, 15:43

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Потери ВСУ во время своего контрнаступления за прошедшее лето потеряли более 70 тысяч солдат в тяжелейших боях. Такие данные предоставил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Как вы думаете, как погибли 71 тысяча украинских военных всего за три месяца боев? Легкие стычки? Периодические столкновения? Перестрелки? Нет, они были уничтожены в ходе тяжелых боестолкновений», — рассказал Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

При этом он подчеркнул, что обе конфликтующие стороны применяют на полях сражений множество различных снарядов, что неизбежно ведет к большим потерям.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Орехово-Васильевка, находящаяся на северном фланге Артёмовска, перешла под контроль российских военных. ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции.

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#сво
#всу
#вс рф
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Минобороны: ВС РФ уничтожили украинский истребитель МиГ-29
25 сентября 2023, 14:33

Фото: iStock/Ryan Fletcher

Военно-космические силы России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево около Кривого Рога. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Напомним, что за сентябрь ВКС РФ уничтожили три истребителя МиГ-29 и столько же самолётов Су-25. 

Ранее советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Украина, несмотря на недостаток вооружения, не собирается брать всё, что ей предлагают. Этими словами он отказался от предлагаемых Францией истребителей Marage 2000, которые уже давно устарели. К тому же, Игнат заявил, что Украина собирается сосредоточиться на одном или максимум двух типах истребителей. В частности, речь идёт о F-16. 

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#самолет
#всу
#вс рф
#сво
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На Украину раньше срока прибыла первая партия танков Abrams
25 сентября 2023, 14:22

Фото: iStock/BarnabyChambers

В субботу, 23 сентября на Украину раньше назначенного срока прибыла первая партия американских танков Abrams, теперь они смогут участвовать в контрнаступлении. Об этом газета New York Times со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.
«Первые американские танки Abrams были доставлены на Украину на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении», - говорится в статье.

Кроме того, уже в ближайшее время Украина получит следующую партию танков, однако их число не уточняется.

При этом руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что американские танки Abrams, которые в ближайшем будущем должны получить ВСУ, на фронте не протянут, а дальнобойные ракеты ATACMS «не изменят ситуацию». Буданов высказал мнение, что Abrams должны применяться в специфических, хорошо подготовленных операциях. В противном случае, если их применять в обычных боях, то «они не проживут».

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#танки
#украина
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Шойгу в подробностях доложил Путину о героическом бое под Урожайным
Песков: Шойгу доложил Путину о ходе и результатах боя под Урожайным
25 сентября 2023, 13:43

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о выдающемся отражении атаки ВСУ у посёлка Урожайное на южнодонецком направлении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шойгу во всех деталях рассказал Путину о ходе боя под населённым пунктом Урожайное, а также о его выдающихся результатах.

Также Песков напомнил, что Шойгу представил заместителя командира взвода, который успешно отразил атаку ВСУ, Ивана Калашникова с позывным «Большой» к званию Героя России.

В Минобороны РФ отметили выдающийся героизм военнослужащего, отряд которого действовал чётко и слаженно. Благодаря правильному руководству Калашникова, бойцы предпринимали грамотные шаги для отражения наступления, в результате чего смогли уничтожить противника. 

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#сергей шойгу
#сво
#военные
#герой россии
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Экс-мэр города Чайковского Пермского края попал в плен ВСУ
25 сентября 2023, 12:53

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Бывший мэр города Чайковского Пермского края Алексей Третьяков попал в плен ВСУ. Об этом сообщает украинская Госпогранслужба.
Согласно сообщению, Третьяков попал в плен в районе Клещеевки. Он подписал контракт с Минобороны России 7 сентября, после чего прошел недлительное обучение в Лисичанске, откуда отправился в составе своего подразделения в район Артемовска.

Третьяков был мэром Чайковского с 2014 по 2019 год. Ранее он также был депутатом городской думы.

Ранее сообщалось, что мобилизованный старший лейтенант Владимир Ростов из Невьянского района Свердловской области приговорили к 5,5 годам лишения свободы, обвинив в дезертирстве, хотя мужчина проходил лечение от геморроя и был все время на связи со своим руководством.

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#обучение
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#контракт
#сво
#всу
#вс рф
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В Севастополе будут подорваны аварийные конструкции здания ЧФ
Глава Севастополя Развозжаев: в 13:00 будут подорваны конструкции здания ЧФ
25 сентября 2023, 12:41

Фото: iStock/RamonCast

Контролируемый подрыв с целью обрушения аварийных конструкций здания Черноморского флота в Севастополе будет произведён в 13:00 мск. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.
Он призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и не бояться громких звуков взрывов.

Ранее сообщалось, что 22 сентября ВСУ осуществили обстрел Севастополя. Ракеты обрушились на штаб Черноморского флота, в результате чего в здании произошёл пожар. Это привело к разрушению исторического здания штаба. Уточняется, что обстрел проводился ракетами Storm Shadow, поставляемыми Украине с Запада. 

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#севастополь
#взрыв
#чёрное море
#флот
#обстрел
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Мобилизованного из Екатеринбурга обвинили в дезертирстве из-за геморроя
Мобилизованный из Екатеринбурга не согласен с обвинением в дезертирстве
25 сентября 2023, 12:33

Фото: iStock/Prostock-Studio

Мобилизованный старший лейтенант Владимир Ростов из Невьянского района Свердловской области приговорили к 5,5 годам лишения свободы, обвинив в дезертирстве, хотя мужчина проходил лечение от геморроя и был все время на связи со своим руководством. Об этом пишет РИА Новости.
В сентябре 2022 года мужчина отправился в военкомат добровольцем, но уже там узнал, что на него готовится повестка по мобилизации. Его жена Наталья рассказала, что он учился на военной кафедре и имеет офицерское звание. 

Уже в октябре он прибыл в Херсонскую область командовать мотострелковым взводом. Вскоре у мобилизованного обострился геморрой. Этой болезнью мужчина страдает уже около 10 лет. Его отправили в госпиталь в Воронеже, где он пролечился с 26 ноября по 16 декабря. Однако, по словам военного, там ему давали только обезболивающее и витамины. Выписали его оттуда с рекомендацией о долечивании по месту жительства.

Но и на этом злоключения Владимира не закончились. 19 декабря его вызвали в часть, но по пути он поскользнулся и упал, получив ушиб грудной клетки, который был зафиксирован врачами. Прибыл в часть 26 декабря, отметился, рассказал о своем самочувствии и вернулся домой.

После военная полиция сообщила, что ему необходимо прибыть на службу, иначе принудительно доставят в часть. Он приехал и еще раз предоставил все справки из частной клиники, где лечился, отчитавшись, что пока не может продолжать службу. Однако эти справки не приняли, объяснив, что военный должен проходить лечение в городском учреждении здравоохранения. После прохождения ВВК Владимиру предложили госпитализацию, от которой отказался ввиду некачественного лечения.

Именно тогда на него и завели уголовное дело, а в августе его приговорили к 5,5 годам лишения свободы, обвинив в дезертирстве. Пока Владимир находится в СИЗО. Тем временем его адвокат будет добиваться отмены приговора или смягчения наказания. Апелляцию рассмотрят в начале октября.

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#уголовное дело
#лечение
#адвокат
#мужчина
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На территории Приднестровья найдены обломки ракеты С-300
Беляков: в Приднестровье найдены осколки ракеты С-300
25 сентября 2023, 12:23

Фото: iStock/aapsky

В приднестровском селе Кицканы обнаружили обломки ракеты С-300. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.
Он уточнил, что мощный взрыв произошёл минувшей ночью, в 00:54. Позднее были обнаружены части ракеты, которые обрушились на территории села Кицканы в десяти километрах от столицы республики Тирасполя. 

В результате происшествия никто не пострадал, поскольку обломки упали в стороне от жилых построек. Однако один из осколков приземлился в огороде одного из частных домов. Согласно сохранившейся маркировке, ракета собрана в 1968 году.

По словам Белякова, на место крушения обломков прибыли сапёры и сотрудники правоохранительных органов.Территория была оцеплена.

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#ракета
#взрыв
#происшествия
#село
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Минобороны: замкомвзвода Калашников получит звание Героя России
25 сентября 2023, 12:09

Фото: iStock/zim286

Заместитель командира взвода Иван Калашников (позывной «Большой») представлен министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героя России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Калашников удостоен этой награды за мужество и героизм, которые он проявил в ходе отражения атаки ВСУ у посёлка Урожайное на южнодонецком направлении. 

В военном ведомстве отметили, что руководство Калашникова позволило его подразделению действовать чётко и слаженно, что привело к отражению атаки украинский военных. Отмечается, что за время боя ни один российский боец не отступил. А сам командир взвода вёл постоянный прицельный огонь по наступающим бойцам ВСУ, находился на виду у противника и, рискуя своей жизнью, одержал победу в этом бою. 

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#вс рф
#военные
#герой россии
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