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За прошедшую неделю в Керченском проливе было уничтожено три безэкипажных катера ВСУ, которые пытались совершить атаку на Крымский мост. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили украинские полупогружные беспилотные катера в южной части пролива.
Кроме того, самолётами морской авиации около Крыма были уничтожены четыре быстроходных катера, в которых находилось до 50 украинских военнослужащих.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что Украина не справляется с огромными потерями в рядах ВСУ из-за царящей в Министерстве здравоохранения коррупции. По его словам, в стране не хватает медикаментов, перевязочного материала и т.д., из-за чего раненных не успевают живыми доставить до госпиталей.
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Кроме того, самолётами морской авиации около Крыма были уничтожены четыре быстроходных катера, в которых находилось до 50 украинских военнослужащих.
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Анастасия Чинкова