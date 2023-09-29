Минобороны РФ: 11 БПЛА сбито над Россией в ночь на 29 сентября

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Минувшей ночью в небе над Калужской и Курской областями сбито 11 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ночь на 29 сентября т.г. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, над территорией России сбито 11 беспилотных летательных аппарата. Один из них над территорией Калужской области, остальные 10 и 10 над Курской.
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