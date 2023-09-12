Минобороны РФ: Беспилотник сбит в небе над Белгородской областью

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В небе над Белгородской областью российской системой противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны России.
«12 сентября т.г. около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что вражеский беспилотник был сюит дежурными силами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.
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