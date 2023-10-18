Минобороны РФ: две украинские ракеты С-200 были сбиты над Крымом

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Российская система противовоздушной обороны России сбила в небе над Крымом две украинские ракеты. Об этом сообщили в Минобороны России.
«18 октября т.г. около 17.40 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что российская система ПВО перехватила две украинские ракеты. Их остатки рухнули в безлюдном месте и взорвались. Таким образом при данной атаке ВСУ на Крым нет пострадавших, а также разрушений на земле.
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Элина Позднякова