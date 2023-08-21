Минобороны РФ: Истребители Су35-с уничтожили самолет ВСУ

Фото: iStock/bksrus
Минобороны РФ сообщило об уничтожении самолета Вооружённых сил Украины (ВСУ) истребителями Су-35с. Также военное ведомство опубликовало кадры боевых вылетов в ходе специальной военной операции (СВО).
Российский истребитель Су-35 показал ошеломляющие результаты на полях специальной военной операции, cообщило американское издание Military Watch Magazine. По его мнению, именно Су-35 обеспечивают России доминирующую позицию в воздухе и играют центральную роль в СВО, поскольку имеют большое количество возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы, а также способны сканировать цели за малую долю времени.
Читайте также:
В США восхитились ошеломляющими успехами российского истребителя Су-35
ВСУ назвали российский Су-35 одним из лучших боевых самолётов
ВКС России получили партию истребителей Су-35С
Артем Путинцев