Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны РФ: Киев потерял на Южно-Донецком направлении до 200 военных за сутки

Минобороны РФ: Киев потерял на Южно-Донецком направлении до 200 военных за сутки

19 августа 2023, 15:05

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Группировка войск «Юг» ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбила атаку украинских боевиков в районе Урожайного в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что за сутки российская армия до 200 военнослужащих ВСУ и 7 единиц техники. В ведомстве добавили, что пресечена деятельность 4 украинских диверсионно-разведывательных групп.

Напомним, подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских боевиков численностью около 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу Днепра. В ведомстве отметили, что противник полностью уничтожен, также были получены трофеи. Уточняется, что бойцы группировки «Днепр» навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки ВСУ.


В составе передовых групп украинских боевиков в лидирующем количестве были наёмники.

Читайте также:

Группировка «Днепр» ВС РФ разгромила крупный отряд ВСУ при попытке закрепиться

Беспилотник ВСУ пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области

Генерал ВВС США рассказал, как Россия разберется с F-16

#армия
#человек
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Беспилотник ВСУ пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области
19 августа 2023, 14:58

Фото: iStock/Naypong

Минобороны РФ сообщает о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области.
Сообщается, что дежурные силы ПВО своевременно обнаружили и подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.
 
После чего БПЛА потерял управление и рухнул в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск.
 
Пострадавших и разрушений удалось избежать.

Ранее сообщалось, что ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Читайте также:

ВСУ пытались ударить по Крыму ночью 19 августа

В Киеве произошли взрывы и пожар

Сотрудники ФСБ задержали женщину-информатора ВСУ
#беспилотник
#всу
#москва
Читайте нас в
Группировка «Днепр» ВС РФ разгромила крупный отряд ВСУ при попытке закрепиться
19 августа 2023, 14:48

Фото: iStock/znm

Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских боевиков численностью около 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что противник полностью уничтожен, также были получены трофеи. Уточняется, что бойцы группировки «Днепр» навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки ВСУ.

В составе передовых групп украинских боевиков в лидирующем количестве были наёмники.

Напомним, генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что разочарование ждет тех, кто ожидает, что с помощью истребителей F-16 ВСУ перехватят инициативу на поле боя. Хекер подчеркнул, что ВС РФ приспособятся к появлению истребителей и смогут с ними бороться. Генерал ВВС США также добавил, что обучение пилотов Украины займет не менее года, поэтому украинские солдаты еще долго не увидят истребители F-16.

Читайте также:

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном

Глава СБУ Малюк заявил о личном участии в первом теракте на Крымском мосту

Генерал ВВС США рассказал, как Россия разберется с F-16

#сша
#россия
#солдаты
#всу
#вс рф
#истребители
#спецоперация
#минобороны рф
Читайте нас в
В Мелитополе обнаружили самодельное взрывное устройство на железной дороге
19 августа 2023, 14:13

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

18 августа на 1216-м км перегона между станциями Мелитополь и Обильное обнаружили свёрток, похожий на СВУ.
Baza пишет, что взрывотехники подтвердили, что это взрывное устройство, вероятно, на основе пластида, весом около 1 кг.
 
Свёрток уничтожили на месте путём контролируемого взрыва. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.

Ранее сообщалось, что ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Читайте также:

ВСУ пытались ударить по Крыму ночью 19 августа

ВСУ атаковали беспилотником военный аэродром в Новгородской области

Губернатор Новгородской области Никитин подтверждает атаку украинского БПЛА по аэродрому
#взрыв
#чп
#железная дорога
Читайте нас в
Генерал ВВС США рассказал, как Россия разберется с F-16
Генерал ВВС США Хекер: F-16 не станут спасением для ВСУ
19 августа 2023, 13:31

Фото: iStock/Tomas Ragina

Генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что разочарование ждет тех, кто ожидает, что с помощью истребителей F-16 ВСУ перехватят инициативу на поле боя. Об этом сообщает Business Insider.
Хекер подчеркнул, что ВС РФ приспособятся к появлению истребителей и смогут с ними бороться. Генерал ВВС США также добавил, что обучение пилотов Украины займет не менее года, поэтому украинские солдаты еще долго не увидят истребители F-16.

Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. По словам Грин, Байден ставит США на последнее место и «работает на Украину».

Напомним, США намерены проводить обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 на своей территории. Обучение на территории США будет возможно в том случае, если какие-либо сложности с этим вопросом возникнут у Европы.

Читайте также:

Байден подталкивает США к мировой войне, заявила конгрессвумен Грин

США будут обучать украинцев управлению F-16 на своей территории

CBS случайно «рассекретил» результаты выборов главы США

#сша
#обучение
#солдаты
#вс рф
#байден
#истребители
Читайте нас в
Зеленский с женой прибыли с визитом в Швецию
19 августа 2023, 13:15

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с женой Еленой Зеленской прибыл с визитом в Швеции.
«Рабочий визит вместе с первой леди в Швецию», — написал в своём тг-канале Зеленский.
Во время визита с президентом Украины встретятся король Карл XVI Густав, премьер-министр Ульф Кристерссон, спикер парламента Андреас Норлен и председатели парламентских партий.
 
Ранее Зеленский анонсировал новости о принятии «важных для Украины» мер на следующей неделе. По его информации, меры готовятся совместно с Евсросоюзом.

Ранее сообщалось, что Зеленского напугало решение США контролировать транши Украине. Призывы властей США ужесточить контроль над военными траншами пугают украинского президента Владимира Зеленского.

«Мнения, что Киев не должен получить карт-бланш, вселяют страх в режим Зеленского», — сказано в статье.
В материале сказано, что ВСУ «молят о поддержке НАТО в области обращения с самыми современными военными технологиями». Колумнисты издания считают, что Запад превратил Украину в «агнца, идущего на бойню».

Читайте также:

Зеленского напугало решение США контролировать транши Украине

Актер «Клиники» Макгинли призвал Зеленского лечиться от наркозависимости

ВСУ атаковали беспилотником военный аэродром в Новгородской области

#всу
#владимир зеленский
#украина
Читайте нас в
На Украине погиб 35-летний актёр сериала «Нюхач» Хильский
19 августа 2023, 12:59

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Актер сериалов Алексей Хильский скончался от ранения на Украине.
«Российская газета», ссылаясь на украинские СМИ, пишет, что Алексей Хильский состоял в ВСУ. Актёр погиб 18 августа. Информацию о смерти подтвердила его супруга Надежда.
 
Алексей Хильский уроженец Днепродзержинска, с 2010 года служил в театре «Верим!» в Днепропетровске, играл в 14 постановках. В 2014 году окончил Днепропетровский театрально-художественный колледж (мастер курса Владимир Петренко). С 2016 года снимался в сериалах: «Нюхач», «Подкидыши», «На твоей стороне», «Ментовские войны».
 
В 2023 году начались съёмки 3 сезона сериала «Вызов», где у Алексей Хильского была главная роль.

Ранее в зоне СВО погиб тренер Новосибирской области по самбо Лепяхов. 50-летний тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб во время выполнения боевой задачи на СВО.

Пресс-служба «Спортивной школы самбо» Новосибирска сообщила о гибели тренера.Сергей Лепяхов отправился на фронт добровольцем.

Читайте также:

В зоне СВО погиб тренер Новосибирской области по самбо Лепяхов

Боец «Птичка»: ВСУ заминировали тела сослуживцев в ЛНР

Руководство базы ВВС США признало гибель 17 человек в 2023 году
#сво
#всу
#украина
Читайте нас в
МО РФ: 150 военных ВСУ попытались переправиться через Днепр и были разгромлены
19 августа 2023, 12:33

Фото: iStock/sfreestee

Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских боевиков численностью около 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве также добавили, что противник полностью зачищен, захвачены трофеи. Отмечается, что бойцы группировки «Днепр» дали возможность передовым группам ВСУ выйти на берег, после чего навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.

В составе передовых групп украинских боевиков, в лидирующем числе были наёмники.

Напомним, артиллеристы подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет ВСУ в Херсонской области. 4 украинских боевика уничтожены, 2 получили ранения.

Читайте также:

Глава СБУ Малюк заявил о личном участии в первом теракте на Крымском мосту

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном

Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области

#всу
#спецоперация
#вс рф
Читайте нас в
Глава СБУ Малюк заявил о личном участии в первом теракте на Крымском мосту
19 августа 2023, 12:18

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом Малюк сообщил в интервью украинскому изданию «Новое время».
Он также признал, что для его осуществления Киев «использовал втемную» множество людей. Малюк отметил, что замысел подрыва Крымского моста киевский режим вынашивал с весны прошлого года.

По словам главы СБУ Украины, рассматривалось множество вариантов теракта, однако выбор пал на фуру со взрывчаткой. Малюк подчеркнул, что было важно, чтобы машина пересекла Керченский мост.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате чего частично обрушились 2 автомобильных пролета правой части моста.

Читайте также:

Аксёнов: Системы ПВО сбили ещё одну ракету на подлёте к Крымскому мосту

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки на Крымский мост

В Раде предложили представить к госнаградам причастных к атаке на Крымский мост

#мост
#возгорание
#режим
#выбор
#киев
#сбу
#машина
#крымский мост
#теракт
#всу
#украина
Читайте нас в
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном
19 августа 2023, 11:47

Фото: iStock/NiseriN

Артиллеристы подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет ВСУ в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил источник, который знаком с ситуацией.
Источник также дополнил, что 4 украинских боевика уничтожены, 2 получили ранения. 

Напомним, ранее штурмовые подразделения группировки российских войск «Днепр» завершили зачистку района поселка Казачьи Лагери от ВСУ. Левый берег Днепра в Херсонской области находится под полным контролем российских войск.

Украинские боевики продолжают попытки по форсированию Днепра в районе Казачьих Лагерей, однако они пресекаются огнем артиллерии, ведется круглосуточное воздушное патрулирование местности.

Читайте также:

Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области

ВС России уничтожили остатки ВСУ в Казачьих Лагерях в Херсонской области

Генерал Фомин: украинский нацизм находится в авангарде войны Запада с Россией

#фейки
#всу
#спецоперация
#вс рф
#россия
#украина
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников