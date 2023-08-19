Минобороны РФ: Киев потерял на Южно-Донецком направлении до 200 военных за сутки

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Группировка войск «Юг» ВС РФ на Южно-Донецком направлении отбила атаку украинских боевиков в районе Урожайного в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что за сутки российская армия до 200 военнослужащих ВСУ и 7 единиц техники. В ведомстве добавили, что пресечена деятельность 4 украинских диверсионно-разведывательных групп.
Напомним, подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских боевиков численностью около 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу Днепра. В ведомстве отметили, что противник полностью уничтожен, также были получены трофеи. Уточняется, что бойцы группировки «Днепр» навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки ВСУ.
В составе передовых групп украинских боевиков в лидирующем количестве были наёмники.
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Напомним, подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских боевиков численностью около 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу Днепра. В ведомстве отметили, что противник полностью уничтожен, также были получены трофеи. Уточняется, что бойцы группировки «Днепр» навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки ВСУ.
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Екатерина Коршунова