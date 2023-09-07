Минобороны РФ: Над Брянской областью сбит украинский БПЛА

Фото: iStock/NiseriN
В четверг, 7 сентября, в 6.30 утра дежурные сила ПВО сбили над Брянской областью украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны России.
«7 сентября около 6.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что вражеский беспилотник был ликвидирован в небе над Брянской областью дежурными силами российской противовоздушной обороны.
Читайте также:
Собянин: В Раменском сбит беспилотник
Минобороны: Над Московской и Ростовской областями сбиты три БПЛА
Момент взрыва в Ростове-на-Дону попал на видео
Элина Позднякова