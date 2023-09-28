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Очередная группа ВСУ сдалась в плен ВС РФ у Работино

Минобороны РФ: очередная группа ВСУ сдалась в плен у Работино
28 сентября 2023, 08:54
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Очередная группа украинских военных сдалась в плен ВС РФ на Запорожском направлении в ходе неудачного наступления. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Запорожском направлении продолжаются безуспешные атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки. На данном направлении враг потерял уже тысячи украинских военнослужащих.

Уточняется, что украинские военные понимают преувеличение возможностей поставляемого Киеву странами Запада вооружения. Таким образом, многие военные ВСУ сдаются в плен российским силам.


Напомним, накануне стало известно, что на направлении Сватово — Кременная группа бойцов ВС Украины сдались в плен военнослужащим ВС РФ. Они принесли с собой ящики с боеприпасами, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК. После передачи трофеев украинским бойцам назначили другую точку выхода, где произошла сдача в плен.

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#военные
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В ЛНР обнаружена гаубичная батарея ВСУ, которая бьет по Лисичанску
Марочко: В ЛНР обнаружена гаубичная батарея ВСУ, которая бьет по Лисичанску
28 сентября 2023, 08:13

Фото: iStock/NiseriN

В районе Белогоровки российская разведка обнаружила гаубичную батарею ВСУ, которая специально бьёт по Лисичанску и его окрестностям. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Он рассказал, что кочующая батарея гаубиц Д-20 ВСУ была обнаружена ВС РФ в ходе аэророразведки в районе Белогоровки.

«По характеру действий, вероятнее всего противнику поставлена задача вести хаотичный огонь по Лисичанску и его окрестностям», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, по внешним признакам можно сделать вывод, что орудия уже изрядно износились и вести из них прицельный огонь проблематично.

Накануне Марочко также сообщал, что на Купянском направлении противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность после тяжелых боев, в которых понесли огромные потери в живой силе.

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#всу
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Сдавшиеся в плен военные ВСУ передали ВС РФ западные пулеметы
28 сентября 2023, 07:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные, которые сдались в поен на направлении Сватово — Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной «Волга», передали ВС РФ три пулемета производства США, Бельгии и Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, который предоставил фотографии трофеев.
«В кейсах, которые передали сдавшиеся в плен, было три пулемета - американский М249, бельгийский FN MAG и немецкий MG3. Все оружие будет передано в музеи», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что на направлении Сватово — Кременная группа бойцов ВС Украины сдались в плен военнослужащим ВС РФ. Они принесли с собой ящики с боеприпасами, предварительно выйдя на специальный открытый радиоканал. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК. После передачи трофеев украинским бойцам назначили другую точку выхода, где произошла сдача в плен.

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#оружие
#музеи
#всу
#вс рф
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ВСУ вынуждены самостоятельно мастерить оружие из-за недостатка БМП
Forbes: из-за нехватки техники ВСУ создают импровизированные БМП
28 сентября 2023, 07:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ приспособились оборудовать импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ из-за недостатка боевых машин пехоты. Они имеют очень низкую скорость и всего один пулемет. Об этом рассказал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По его словам, такие машины двигаются со скоростью не выше, чем у пешехода.

«Украинцы активно превращают транспортеры МТ-ЛБ в боевые машины пехоты. Получившиеся экземпляры обладают в два раза более толстой броней, из-за чего БМП стала значительно тяжелее», - пояснил Экс.

Он также добавил, что данная машина может перевозить порядка восьми человек. Однако он подчеркнул, что БМП-1ЛБ имеет всего один пулемет в отличие от обычного МТ-ЛБ с двумя пулеметами. Таким образом, по мнению Экса, машина станет бесполезной, если пулемет заклинит.

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Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ
РИАН: Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ
28 сентября 2023, 06:08

Фото: сайт Минобороны РФ

Мобилизованные на Урале артиллеристы ВС РФ уничтожили скрытый миномет ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира гаубичного дивизиона.
«Обнаружили, как и всегда у нас, с помощью ребят с БПЛА из ОРБ «Спарта». При этом в данном случае мы уже знали примерный район огневого поражения миномета, но так как он не стрелял, пришлось постараться в плане поиска», — цитирует издание слова собеседника.

Он уточнил, что по цели было выпущено 10 снарядов 122-мм калибра, при этом расчёт укрывался в здании. Работа РЭБ украинской армии при этом затрудняла фиксацию поражения.

«По поражению расчета данных нет, но дом, стоявший рядом и наиболее вероятно являвшийся укрытием минометного расчета, уничтожен. Проследить, была ли эвакуация в данном районе, не было возможности», — рассказал журналистам военный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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#вс рф
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Правительство Якутии отправили в отставку
Глава Якутии Айсен Николаев отправил правительство региона в отставку
28 сентября 2023, 05:54

Фото: iStock/GrigoryLugovoy

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об отставке полного состава правительства региона. Заместитель председателя республиканского правительства Ольга Балабкина сообщила об этом в Telegram.
Согласно Конституции республики, кабинет министров обязан уйти в отставку в течение двух дней после вступления главы региона в должность. В течение двух недель Айсен Николаев представит кандидатуры на пост председателя правительства, его заместителей и ключевых министров республики для рассмотрения в парламенте.

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Артиллерия «Центра» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов
МО: артиллерия «Центра» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов
28 сентября 2023, 05:08

Фото: istock / zabelin

Артиллерия группировки российских войск «Центр» на Краснолиманском направлении смогла подавить до двадцати украинских артиллерийских расчетов, сообщил начальник пресс-центра этой группировки, подполковник Александр Савчук, передает РИА Новости.
Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы были обнаружены и нейтрализованы указанные украинские артиллерийские расчеты. Кроме того, был поражен 120-миллиметровый миномет, а также уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и автомобиль типа пикап.

Подполковник Савчук также отметил, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» осуществили успешные действия при поддержке артиллерийского огня и атаки штурмовой и армейской авиации. В результате этих операций были нанесены удары по штурмовым группам трех украинских бригад: 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов» (группировка, признанная запрещенной в России) и 5-й бригады национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.

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#машина
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Стала известна ошибка США на Украине
Генерал Ализай: США повторяют на Украине ошибки Афганистана
28 сентября 2023, 04:56

Фото: iStock/alzay

Бывший начальник генштаба Афганистана Хайбатулла Ализай выразил убеждение, что США предоставляют Украине поддержку слишком поздно, повторяя тем самым ошибки прошлого. Он поделился своим мнением в интервью порталу Cal Walters.
По словам отставного генерала, американцы считали, что ситуация в Афганистане была в порядке, несмотря на критическое положение на местах. Сейчас, по его мнению, на Украине происходит аналогичная ситуация. Хайбатулла Ализай подчеркнул, что Украине сегодня необходима логистическая и моральная поддержка, однако американцы, возможно, будут планировать эту помощь на следующий год, когда уже будет слишком поздно.

Бывший военный лидер также отметил, что Запад не учел запросы афганских военных о тренировках и воздушной поддержке во время борьбы с Талибаном. Сегодня же он видит, что Запад совершает аналогичные ошибки в отношении Украины.

Кроме того, Хайбатулла Ализай подчеркнул необходимость смены украинского военного руководства на лиц, не подверженных коррупции.

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Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого
Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого, подбив склад
28 сентября 2023, 04:50

Фото: istock / Tomas Ragina

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» из России успешно оттеснили украинских военных в районе Новодонецкого в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанеся точные артиллерийские удары по складу боеприпасов на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию распространил оператор беспилотного летательного аппарата ZALA, который идентифицируется под псевдонимом «Корлус», передает РИА Новости.
Видеозапись с беспилотника была предоставлена, показывая момент артиллерийского удара по складу, вспышку пожара и последующий взрыв боекомплекта на украинских оборонительных позициях. На кадрах также запечатлено передвижение бойцов ВСУ по их окопам.

Согласно «Корлусу», было замечено скопление украинских военнослужащих и блиндажей на этой позиции. Он передал полученную информацию артиллерии, которая начала наводить точные выстрелы. В результате одного из попаданий произошел пожар и детонация боекомплекта, что привело к началу отступления украинских военных.

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#всу
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Полковник Кнутов назвал мобилизационный предел Украины
Кнутов: Мобилизационного резерва ВСУ хватит максимум на одно контрнаступление
28 сентября 2023, 04:34

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВС Украины переживают кризис на фоне жёстких и регулярных мобилизационных мероприятий. Об этом пишет «Лента.ру».
«Единственное, на что сейчас Зеленский уповает, — это новая мобилизация в принудительном порядке, причем и молодежи, и пожилых, и больных людей таким образом, чтобы набрать 200 тысяч сейчас и еще 300 тысяч зимой и в начале весны — всего 500 тысяч. Военкомы, конечно, в ужасе, потому что найти новых людей очень тяжело с учетом того, что, как ранее говорил Арестович*, три с половиной миллиона мужчин сбежало с территории Украины», — цитирует издание слова собеседника.

Кнутов добавил, что количества мобилизованных граждан на Украине хватит максимум на еще одно контрнаступление, после чего в стране больше не останется полноценного мужского населения. При этом у основной части мобилизованных отсутствуют необходимые компетенции и ресурсы для ведения боевых действий.

«Российские военные отмечают, что единственные подготовленные резервы приходят под Артемовск, на остальных же направлениях собирают все, что можно собрать и бросают на «мясные штурмы», от этого бойцы ВСУ и сдаются в плен», — заключил военный эксперт.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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