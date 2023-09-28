Очередная группа ВСУ сдалась в плен ВС РФ у Работино

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Очередная группа украинских военных сдалась в плен ВС РФ на Запорожском направлении в ходе неудачного наступления. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Запорожском направлении продолжаются безуспешные атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки. На данном направлении враг потерял уже тысячи украинских военнослужащих.
Уточняется, что украинские военные понимают преувеличение возможностей поставляемого Киеву странами Запада вооружения. Таким образом, многие военные ВСУ сдаются в плен российским силам.
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Элина Позднякова