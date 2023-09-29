Минобороны РФ отчиталось об уничтожении пункта управления «Иностранного легиона»

Фото: istock / Aleksandr Golubev
В ведомстве пояснили, что целью ударов стали склады боеприпасов, военное имущество ВСУ, а также места подготовки диверсантов и пункты размещения военных и наемников.
Ранее сообщалось, что командование Украины выводит из района Работино в тыл 47-ю бригаду ВСУ по причине отказа военных в выполнении поставленных задач из-за больших потерь.
Также ранее бывшая заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала о сложной для ВСУ ситуации на фронте. Она заявила, что продвижение по линии боев идет очень медленно, а бои завершаются без изменения положения.
Читайте также:
«Уже призывают инвалидов»: В Китае пришли в шок от украинских методов мобилизации
Секретарь СНБО Данилов: Каждый украинец должен иметь дома пулемет