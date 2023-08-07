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Министерство обороны России сообщило, что за последние трое суток продвижение российских войск на Купянском направлении составило 11 километров по фронту и более 3 километров в глубину обороны противника.
Ранее войска группировки «Запад» осуществили захват семи ключевых позиций Вооруженных Сил Украины в районе Ольшан и нанесли удар по роте противника. Противник предпринял четыре попытки контрнаступления, все из которых были успешно отражены.
Отмечается, что в результате было захвачено 7 ключевых позиций, девять наблюдательных станций и уничтожена рота пехоты 14-й механизированной бригады ВСУ.
Напомним, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что приказ президента Украины Владимира Зеленского наступать на Запорожье уничтожает армию государства.
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Отмечается, что в результате было захвачено 7 ключевых позиций, девять наблюдательных станций и уничтожена рота пехоты 14-й механизированной бригады ВСУ.
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Екатерина Коршунова