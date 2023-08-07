Минобороны РФ: продвижение ВС РФ на Купянском направлении составило более 3 км в глубину обороны ВСУ

Российский футболист, легендарный защитник столичных ФК ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин подписал контракт с батальоном Española и отправился в зону специальной военной операции, в район Артёмовска, для его защиты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.