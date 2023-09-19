Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

19 сентября 2023, 16:55
Фото: iStock/SergeyKlopotov

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны России.
«19 сентября т.г. около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.


18 сентября в Минобороны также сообщили, что российский истребитель МиГ-31был поднят в небо над Баренцевым морем из-за угрозы пресечения государственной границы американским самолетом Р-8А «Посейдон».

Читайте также:

БПЛА попытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Рязанской области

Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над юго-западной частью Крыма

В зоне СВО испытают новый композитный дрон-камикадзе «БАС-80»
#беспилотник
#бпла
Читайте нас в
Балицкий заявил об уничтожении бронегруппы ВСУ в районе Работино
19 сентября 2023, 14:34

Фото: iStock/SergeyVButorin

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уничтожении вражеской бронегруппы на Ореховском направлении в районе Работино.
«Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена. Противник, конечно, пытается восстановить боеспособность с призрачной целью овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные с лёгкостью предугадывают действия ВСУ. Он также добавил, что в сентябре ожидается третья волна украинского контрнаступления.

Балицкий также отметил, что у противника еще есть определенные резервы и силы, но они уже находятся на исходе. А это значит, подчеркнул глава Запорожской области, что ВСУ понесут очередные колоссальные потери, пытаясь прорвать российскую оборону.

Читайте также:

Стало известно, как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ

В Германии сообщили ужасные новости об Украине

«Солнцепеки» сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр
#движение
#военные
#новости
#нато
#всу
Читайте нас в
Военный эксперт Пинчук назвал главное заблуждение об СВО
Военный эксперт Пинчук: Киев обязательно найдёт, кого ещё можно мобилизовать
19 сентября 2023, 13:47

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук заявил, что нужно снять розовые очки и понять тот факт, что при сильной необходимости украинские власти обязательно найдут, кого можно мобилизовать. Об этом сообщает Царьград.
«В истории всего нашего человечества, за пять с половиной тысяч лет цивилизации не было примера ни одной войны, где при относительно статичных условиях фронта у какой-то из сторон просто закончились люди, и поэтому столкновение прекратилось», — приводит слова эксперта Царьград.

По этой причине Пинчук призвал экспертов перестать рассуждать о том, когда у украинских войск закончатся резервы из военнослужащих. Он также добавил, что мобилизационный потенциал может закончиться в тот момент, когда исчерпается ресурсная база.

Читайте также:

Mash: На Украине готовится новая волна тотальной мобилизации

Резников: Украина не выполнила план мобилизации до конца

Зеленский сообщил, что командование ВСУ попросило его усилить мобилизацию

#столкновение
#украина
#план
#база
#люди
#всу
#мобилизация
Читайте нас в
В Госдуме раскрыли влияние танков Abrams на ход СВО
Депутат Гурулев: Танки Abrams не повлияют на ход СВО
19 сентября 2023, 12:42

Фото: iStock/Alexey Molotov

Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев заявил, что отправка США танков Abrams на территорию Украины не окажет влияния на ситуацию в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.
«Кардинального ничего не произойдёт точно», - отметил Гурулев. 

По его словам, танки Abrams даже во время сирийского конфликта «горели не хуже, чем танки Leopard на Украине». Он выразил уверенность в том, что ВС РФ справятся с этой военной техникой. 

Напомним, некоторое время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что танки, которые были обещаны ВСУ, будут доставлены на Украину в ближайшее время. Он уточнил, что первый десяток из 31 машины страна получит уже в сентябре.

Читайте также: 
 
Стало известно, как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ

BZ: Европа может начать войну с Россией из-за Украины

МО: «Солнцепеки» сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся переправиться через Днепр
#танки
#машины
#нато
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Стало известно, как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ
РИА Новости рассказало, как проявили себя подготовленные НАТО бойцы ВСУ
19 сентября 2023, 11:54

Фото: iStock/zabelin

За период наступательных операций украинских военнослужащих стало понятно, как проявили себя ВСУ в зоне боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника, бойцы ВСУ должны были следовать той стратегии, которую предпочитает использовать НАТО. Для того, чтобы пользоваться вооружением, произведенным в странах Запада, нужны были знания. 

Те офицеры, которым удалось пройти обучение в государствах альянса, должны были научиться управлять сложной военной техникой. Кроме того, от них требовались умение обслуживать ее прямо в зоне боев. Такая информация была прописана в западной военной доктрине.

Источники в Пентагоне отмечали, что, в общей сложности, подготовленными оказались девять украинских бригад. Их численность составила 36 тысяч солдат. Так, восемь бригад уже находятся на линии боевого соприкосновения, но многие из солдат были ликвидированы российскими силами.

Читайте также:

BZ: Европа может начать войну с Россией из-за Украины

Новости СВО: последние события с фронта, на каких позициях ВСУ перешли в атаку

МО: «Солнцепеки» сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся переправиться через Днепр


#европа
#обучение
#нато
#сво
#всу
#солдат
Читайте нас в
В Германии сообщили ужасные новости об Украине
BZ: Европа может начать войну с Россией из-за Украины
19 сентября 2023, 10:55

Фото: iStock/zabelin

Вероятность прямого противостояния с РФ возрастает из-за политики Запада в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
По информации издания, Киев не может победить Москву на поле боя, даже при поддержке Запада в виде передачи вооружения и обучения военнослужащих. Сообщается, что поставки «чудо-оружия» не смогут улучшить ситуацию в пользу Украины.

Отмечается, что увеличивающаяся европеизация конфликта грозит перерасти в масштабную войну между РФ и НАТО, чего не хочет ни одна из сторон. В материале статьи также говорится о необходимости завершения эскалации конфликта.

Читайте также:

«Солнцепеки» сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр

В США предрекли катастрофу в случае введения американских военных на Украину

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Путин добьется мира на Украине на своих условиях

#сша
#поставки
#нато
#всу
#вооружения
#путин
#киев
#рф
#спецоперация
Читайте нас в
Новости СВО: последние события с фронта, на каких позициях ВСУ перешли в атаку
19 сентября 2023, 10:24

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Ожесточенные бои продолжаются на Запорожском направлении. Российские войска идут на штурм на Донецком направлении, а ВСУ атакуют у Новодонецкого и Новомайорского. О реальной ситуации в зоне проведения СВО и позициях российских военнослужащих, расскажет редакция «Радио 1».

Воздушная тревога на Украине


Минувшей ночью сигналы тревоги прозвучали в нескольких районах Украины. Сообщается об атаках Львовской области. Губернатор региона Максим Козицкий подтвердил удары по области и сообщил, что три дрона попали в промышленной склад, в результате чего произошел пожар. Кроме того, были поражены тыловые объекты ВСУ.
Взрывы также звучали в Славянске, Краматорске и в районе Кривого Рога. Целью российских военнослужащих стали пункты размещения личного состава и боевых комплектов украинских войск. Ракетные удары были нанесены по объектам ВСУ в Харьковской области.

Около Приютного в ДНР уничтожены две разведгруппы и одна штурмовая группа ВСУ
Около Приютного в ДНР уничтожены две разведгруппы и одна штурмовая группа ВСУ

ВСУ нанесли удары по Белгородской области


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система ПВО. Были сбиты три воздушные цели. ВСУ пытались атаковать объекты инфраструктуры. Повреждения получила линия электропередач, для устранения последствий направлены аварийные службы. Пострадавших в результате происшествия нет. 

Последние новости СВО 


Продолжаются бои на Запорожском направлении. ВСУ пытаются расширить территорию для наступления. Российские военнослужащие отражают атаки и стремятся срезать фланг группировки ВСУ. Российская артиллерия нанесла удары по украинским позициям в Новоданиловке. Украинская артиллерия работала по российским подразделениям в Токмаке, Ильченкове и Новопокровке, пишет телеграм-канал WarGonzo. Украинская армия предприняла очередные попытки наступления на ряде направлений. Они атаковали у Новодонецкого и Новомайорского. Без продвижения. Под постоянным российским обстрелом позиции ВСУ находятся в Старомайорском и Урожайном. Продолжают штурмовые действия российские войска на Донецком направлении, в Марьинке.

На Бахмутском направлении ВС РФ контратаковали со стороны Курдюмовки, а также после артподготовки пытались выбить ВСУ из Андреевки и Клещеевки. Под обстрелами украинские подразделения в Белой Горе и Весёлом (населённый пункт к северо-востоку от Соледара). Российские войска под обстрелом противника в Курдюмовке, Бахмуте и Яковлевке.

Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о нанесении ударов российскими войсками по тыловым объектам ВСУ. В Хмельницкой области поражены цели в районе Староконстантинова, где расположен крупный военный аэродром ВСУ. Также в Одесской области продолжаются удары по портовой инфраструктуре на Дунае. Несколько беспилотников-камикадзе поразили объекты двойного назначения в городе Килия. В свою очередь, украинские военнослужащие вновь попытались высадить группу боевиков на мысе Тарханкут в Крыму. По разведывательной группе Украины нанесен удар. Два катера противника были уничтожены, оставшиеся были вынуждены отступить. В общей сложности средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы в воздушном пространстве Крыма были нейтрализованы 5 ударных дронов ВСУ. 

Читайте также:

Солдаты ВСУ сдаются в плен на Сватовском направлении

В США раскрыли страшную правду о последнем рывке контрнаступления ВСУ

ВС РФ ударили по складу хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном
#сша
#армия
#взрывы
#тревога
#сво
#всу
#вс рф
#удар
#пво
#воздушная тревога
Читайте нас в
«Солнцепеки» сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр
МО: «Солнцепеки» сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся переправиться через Днепр
19 сентября 2023, 10:22

Фото: iStock/Tomas Ragina

В Минобороны РФ сообщили, что российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» сожгли диверсантов ВСУ, которые пытались перейти через Днепр.
Отмечается, что отряд украинских диверсантов был выявлен разведкой и операторами БПЛА. Атака была произведена с помощью термобарических боеприпасов.

Напомним, ранее российская армия в понедельник, 18 сентября, нанесла высокоточный ракетный удар по местам хранения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обеднённым ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Атака была произведена «с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов». 

Читайте также:

ВС РФ ударили по складу хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном

Российский боец рассказал о дерзком налете на опорный пункт ВСУ

«Он констатирует факт»: военкор Литовкин прокомментировал слова Маска о провале ВСУ

#армия
#бпла
#всу
#вс рф
#удар
#атака
#спецоперация
#украина
Читайте нас в
Солдаты ВСУ сдаются в плен на Сватовском направлении
РИА Новости: Украинские солдаты начали сдаваться в плен на Сватовском направлении
19 сентября 2023, 07:57

Фото: istock / Prostock-Studio

Военнослужащие Вооруженных сил Украины добровольно пошли сдаваться в плен на сватовском направлении в Донбассе.
Об этом рассказал российский солдат РИА Новостям. По его словам, за вчерашний день, пленниками стали трое украинских военных. Он отметил, что солдаты ВСУ не давали никакого сопротивления и сами шли к российским военнослужащим.

«Противник начал добровольно сдаваться в плен», — сказал военнослужащий.

Ранее, 17 сентября, российские военнослужащие рассказали о взятии еще восьмерых бойцов ВСУ. Об этом рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что украинские военные стали осознавать, что не нужны родной стране, а становят российскими пленными, они останутся в живых. 

Читайте также:

ВС РФ ударили по складу хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном

В США предрекли катастрофу в случае введения американских военных на Украину

В США раскрыли страшную правду о последнем рывке контрнаступления ВСУ

#солдаты
#всу
Читайте нас в
Во Львове раздались взрывы
19 сентября 2023, 05:21

Фото: iStock/Jonathan_Wilson

Целая серия взрывов прозвучала в украинском Львове, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в своём Telegram-канале. При этом он добавил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Перед этим на территории Львовской области объявили воздушную тревогу.
Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Одессе и Харьковской области. При этом в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях Украины были слышны сирены воздушной тревоги.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

Читайте также:

«Общественное»: В Одессе раздались мощные взрывы, объявлена воздушная тревога

«Зеркало недели»: В Харьковской области прозвучали взрывы

Воздушная тревога объявлена в Киеве и целом ряде областей Украины


#львов
#украина
#взрывы
#воздушная тревога
Читайте нас в
Достижения.рф