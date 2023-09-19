Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

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Средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Минобороны России.
«19 сентября т.г. около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.
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Элина Позднякова