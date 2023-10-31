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Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Белгородской областью

31 октября 2023, 12:45
Фото: istock / NiseriN

Фото: istock / NiseriN

Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.
БПЛА был обнаружен около 11:30 по московскому времени. Целью беспилотника был объект на территории РФ, отметили Минобороны.


Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщине на голову упал беспилотник. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Зеленского предупредили о скором освобождении Одессы
Полковник Макгрегор: РФ намерена закончить притеснение своих граждан в мире
31 октября 2023, 13:18

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин не хочет воевать с соседями, а хочет закончить притеснения русского народа. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

«Он не хочет нападать на Польшу, он хочет закончить войну, контролируя исторически российскую территорию. Русские освободят Харьков и Одессу, все это произойдет со временем. Путин хочет не воевать с Западом или с НАТО, а прекратить дальнейшее притеснение русского населения», — сказал Макгрегор.
Эксперт считает, что Владимиру Путину важно, чтобы Украина находилась в нейтральном статусе. Он также заявил, что Путин не собирается мириться с действиями Запада на Украине за последние 10 лет.  Макгрегор подытожил, что глава РФ не позволит Незалежной стать крепостью для влияния США, так как Россия не должна жить под угрозой.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#россия
#эксперт
#владимир путин
#президент
#украина
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Депутат ГД объяснил причину случаев «катастрофического» затягивания выплат бойцам СВО
Депутат Иванов: Раненые участники СВО не получают выплаты из-за бюрократии
31 октября 2023, 13:05

Фото: istock / Prostock-Studio

Российские военные не вовремя получают полагающиеся им выплаты из-за бюрократии. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, который в телеграм-канале освещает вопросы, связанные с обеспечением участников спецоперации.

Он рассказал о двух военнослужащих, которые получили ранения в феврале и январе и до сих пор не получили выплату. Иванов заявил, что эта катастрофическая задержка выплат связана с переводом солдат из одной части в другую.  

 «Пока проходили лечение, их части расформировали, и они стали числиться в других частях в других военных округах. Потом процесс повторился, и в итоге они оказались в третьем военном округе», — объяснил депутат.
Он рассказал, что на согласование информации для начисления выплат уходят месяцы. Иванов уже направил запрос для решения ситуации, отметив, что дело «идет со скрипом».

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#дело
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#депутат
#всу
#солдат
#сво
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Начштаба батальона «Скиф»: Солдаты ВСУ угрожают друг другу убийством
31 октября 2023, 11:20

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время радиопереговоров оскорбляют друг друга и угрожают убийством. Об этом рассказал начальник штаба батальона «Скиф» (Барс-35), находящегося на позициях под Соледаром.
Российский офицер батальона в составе Добровольческого штурмового корпуса с позывным Варяг отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что если бы радисты частей ВС РФ использовали такую лексику при радиообмене, это стало бы поводом для серьезного разбирательства. Для украинцев же оскорблять друг друга, хамить в эфире является абсолютной нормой. Боец отметил агрессивность и взаимное неуважение, которое проявляют солдаты ВСУ по отношению к своим боевым товарищам. Услышать во время радиообмена фразу «я тебя убью» является обычным делом.

Начальник штаба батальона «Скиф» отметил также, что украинцы никогда не прибегают к «ридной мове» во время радиопереговоров, а используют исключительно русский язык.

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#русский язык
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#всу
#вс рф
#радио
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ФСБ задержала работавшего на разведку Украины хакера
ФСБ в Кузбассе задержала за госизмену участника украинских «кибервойск»
31 октября 2023, 10:20

Фото: istock / choochart choochaikupt

Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя города Белово Кемеровской области по подозрению в госизмене участника украинских «кибервойск». Информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.

«Пресечена направленная против безопасности Российской Федерации противоправная деятельность гражданина России, совершившего государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации», — заявили в ЦОС.
По данным следствия, мужчина через мессенджер вступил в киберподразделение, работающее в интересах разведки Украины. С помощью вредоносных программ он должен был нарушать работу объектов инфраструктуры России. У него дома и на работе были проведены обыски, в ходе которых обнаружили средства вычислительной техники и связи.

Ранее сообщалось, что запорожской области у 51-летней местной жительницы силовики обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) с магнитами и телефон с координатами частей ВС РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#фсб
#рф
#служба
#задержание
#преступники
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Последние новости СВО: что готовится взорвать Украина, где идут в штурм ВС РФ
31 октября 2023, 10:15

Фото: istock / Diy13

Противник пытается наступать на нескольких участках фронта, но безуспешно. Редакция «Радио 1» расскажет, где пытаются идти в наступление ВСУ, как российские бойцы отбивают атаки противника, и на какие меры может пойти Украина, чтобы отвлечь внимание западных союзников от событий на Ближнем Востоке.

Спецназ «Сибирь» уничтожил группу подкрепления ВСУ


Бойцы спецназа «Сибирь» уничтожили группу подкрепления противника на Артемовском участке фронта в районе населенного пункта Клещеевка. ВСУ использовали для передвижения легкобронированный автомобиль. В результате точного выстрела по цели, группа пехоты ВСУ из восьми человек была ликвидирована.  

Украина намерена атаковать Курскую АЭС


Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на отчаянный шаг и напасть на Курскую атомную электростанцию (АЭС). Такие действия могут быть вызваны недостаточной поддержкой Киева со стороны Запада, сообщил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью, опубликованном на YouTube-канале Judging Freedom. Большой объем помощи в настоящее время направляется в Израиль. По словам эксперта, Зеленский таким образом может продемонстрировать отчаяние и вновь переключить внимание Запада на Украину.  

ВСУ атаковали Крым 8 ракетами


Украинские боевики атаковали восемь целей в Крыму с использованием ракет Storm Shadow. В Минобороны РФ сообщили, что все снаряды противника были обнаружены и перехвачены системой ПВО. В результате происшествия жертв и разрушений нет.

В США испугались смертоносного оружия России на Украине
В США испугались смертоносного оружия России на Украине

ВС РФ ударили по заводу в Одессе


Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что российские войска нанесли удар по судоремонтному заводу в районе Одессы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Также сообщалось о взрывах в пригороде Днепропетровска. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Николаевской области. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

Последние новости СВО


Противник пытается атаковать в районе населенного пункта Курдюмовка. Российские бойцы отражают атаки и не допускают прорыва линии обороны, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Безуспешные попытки продвижения предприняли члены украинской группировки на Запорожском направлении в районе Нестерянки, Копаней, Новопрокоповки и Вербового.

ВС РФ выбивают противника из населенного пункта Крынки, где ВСУ прежде создали плацдарм. Также продолжается штурм Марьинки со стороны российских подразделений. Линия боевого соприкосновения на Донецком фронте остается прежней.

Активные бои продолжаются за Авдеевский укрепрайон. Российским бойцам удается постепенно продвигаться вглубь.

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#вс рф
#пво
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Жительницу Запорожской области задержали за подготовку теракта
31 октября 2023, 10:11

Фото: istockphoto/aerogondo

В Запорожской области у 51-летней местной жительницы силовики обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) с магнитами и телефон с координатами частей ВС РФ. Она стала фигурантом сразу нескольких уголовных дел.
Правоохранители задержали Ирину Кулиш из поселка 1 Мая Запорожской области по подозрению в противоправной деятельности, передает телеграм-канал Baza. Во время обыска у нее дома правоохранители взрывчатые вещества, несколько телефонов, в которых были указаны координаты расположения российских частей и СВУ, замаскированное под коробку из-под мобильного телефона. Бомба состояла из взрывателя и бризантных взрывчатых веществ двух видов. К коробке были приклеены магниты, чтобы можно было закрепить СВУ на металлической поверхности.

После обыска Кулиш предали сотрудникам ФСБ. Против женщины возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту, участии в террористическом сообществе и хранении взрывчатых веществ.

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#запорожская область
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В Запорожской области сообщили об утрате ВСУ наступательного потенциала
Рогов: На Ореховском направлении ВСУ утратили наступательный потенциал
31 октября 2023, 09:53

Фото: istock / zabelin

Украинские войска на ореховском направлении Запорожской линии фронта потеряли наступательный потенциал, из-за чего противник начал ротацию. Об этом сообщает глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов изданию РИА Новости.

«Противник на ореховском направлении проводит ротацию, так как те подразделения, которые находятся на передовой, понесли большие потери и утратили весь наступательный потенциал», — заявил Рогов.
Он также заявил, что ВСУ в ближайшее время смогут только обороняться, а не пытаться наступать. 

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно. 

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#минобороны рф
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#владимир путин
#президент
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#всу
#владимир рогов
#контрнаступление
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Марочко: Украинские спецслужбы обрабатывают «отказников» в Купянске
31 октября 2023, 09:16

Фото: istockphoto/Olena_Z

В находящийся под контролем ВСУ город Купянск прибыли представители Службы безопасности Украины (СБУ), а также подразделения украинской полиции «КОРД». Основная причина их приезда — массовый отказ солдат 14-й и 32-й бригад вооруженных формирований Киева выполнять приказы командиров.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он сообщил, что из-за отказа военнослужащих ВСУ выполнять приказы командования было сорвано несколько украинских атак, что негативно отразилось на общем положении воинских частей и осложнило ситуацию для противника.

Марочко также отметил, что теперь представители спецслужб проводят с «отказниками» жесткие «разъяснительные беседы» с применением физической силы и оружия. Не пожелавшие идти в самоубийственные атаки военные ВСУ подвергаются жестокому наказанию, заключил эксперт.

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#эксперт
#военные
#лнр
#всу
#украина
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Бойцы «Ахмата» атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке
31 октября 2023, 06:30

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Группа «Аида» отряда «Охотника» спецназа «Ахмат» с использованием дронов-камикадзе атаковали опорный пункт ВСУ на Кременском участке фронта в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира отряда с позывным «Охотник».
«Ребята работают на должном уровне, успешно отработали, «разобрали» опорник, группу БПЛА уничтожили, технику», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
#новости
#днр
#сво
#всу
#солдат
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