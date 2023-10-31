Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Белгородской областью

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Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.БПЛА был обнаружен около 11:30 по московскому времени. Целью беспилотника был объект на территории РФ, отметили Минобороны.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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