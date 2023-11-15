Минобороны РФ: ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

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В Минобороны России заявили, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский истребитель МиГ-29 в Днепропетровской области.
«Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом добавляется, что ликвидировано порядка 30 беспилотников ВСУ на территории Харьковской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР.
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Элина Позднякова