Минобороны РФ рассказало о подвиге младшего сержанта Шубина под минометным огнем ВСУ

Фото: РИА Новости
Младший сержант российской арм Егор Шубин, находясь под минометным огнем противника, сумел совершить подвиг и определить координаты артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со слов начальника пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Олега Чехова.
Будучи оператором расчета станции артиллерийской разведки танковой бригады, младший сержант Шубин выполнял задачи по выявлению позиций артиллерии противника на одном из участков Южно-Донецкого направления.
Во время одного из боев, несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел со стороны ВСУ, Егору удалось лично определить координаты артиллерийских орудий украинской армии передать информацию на командный пункт.
Благодаря подвигу младшего сержанта все обнаруженные объекты ВСУ оказались успешно поражены.
Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным.
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Во время одного из боев, несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел со стороны ВСУ, Егору удалось лично определить координаты артиллерийских орудий украинской армии передать информацию на командный пункт.
Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным.
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Артем Путинцев