Минобороны РФ: Российская ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Фото: iStock/aapsky
В Минобороны сообщили, что в небе над Белгородской областью российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат.
«Сегодня в районе 21.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, согласно сообщению, дежурные средства ПВО России уничтожили вражеский беспилотник в небе над Белгородской областью.
Читайте также:
Российские истребители сопроводили американские БПЛА в районе Крыма
Минобороны: Российские средства ПВО за сутки перехватили три управляемые авиабомбы JDAM
Возле Крыма сбили украинскую крылатую ракету
Элина Позднякова