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Российские военные за последние сутки уничтожили склады вооружений и боеприпасов в Киевской и Кировоградской областях. Кроме того, уничтожено хранилище авиационного топлива для украинских самолетов на аэродроме Канатово под Кировоградом.
Что касается уничтоженных военных складов, то один из них находился в населенном пункте Ольшаница Киевской области, а другой — в поселке Кропивницкий под Кировоградом. В районе села Старомайорское в ДНР российскими войсками дл атаки позиций ВСУ впервые была применена кассетная бомба РБК-500.
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Александр Бойцов