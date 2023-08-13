Минобороны РФ: Российские ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над ДНР

Части ВСУ в районе села Первомайское небольшими группами несколько часов пытались атаковать российские позиции. После того, как все атаки были отбиты, за ранеными приехала машина эвакуации. Но, попав под огонь, быстро развернулась и уехала обратно, бросив раненых на поле боя.