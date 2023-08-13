Минобороны РФ: Российские ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над ДНР

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Истребители Военно-космических сил России сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Брусовка в Донецкой Народной Республике. Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5708 беспилотных летательных аппаратов, 429 зенитных ракетных комплексов, 11274 танка и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5862 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12207 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Александр Бойцов