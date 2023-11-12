Минобороны РФ: Российские военные уничтожили пункт управления бригады ВСУ в ДНР

Украина начинает повторять судьбу СССР в 1937 году, о чём говорит запугивание граждан властями, а также постоянные доносы и проверки Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в своих соцсетях заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.