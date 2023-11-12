Минобороны РФ: Российские военные уничтожили пункт управления бригады ВСУ в ДНР

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В районе населенного пункта Антоновка в Донецкой Народной Республике российские военные поразили пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
В целом пресс-служба Минобороны РФ отмечает, что силами оперативно-тактической авиации, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских частей было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в 132 районах.
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Александр Бойцов