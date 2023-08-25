Минобороны РФ: Силы ПВО обнаружили за ночь 25 августа 42 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на 25 августа обнаружили 42 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Девять из них были уничтожены над Крымом, а 33 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение,