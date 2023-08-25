Минобороны РФ: Силы ПВО обнаружили за ночь 25 августа 42 украинских беспилотника

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Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на 25 августа обнаружили 42 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Девять из них были уничтожены над Крымом, а 33 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение,
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над морем в районе мыса Херсонес было сбито сразу несколько БПЛА. По его словам, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Все силы и службы приведены в состояние боевой готовности.
Это не первый удар по мирной инфраструктуре Крыма, который осуществляют боевики ВСУ. Так, ранним утром 12 августа силами ПВО была пресечена террористическая атака силами 20 беспилотников.
Ранее администрация американского президента назвала атаки ВСУ на Крым пустой тратой ресурсов «в рамках стратегии, которая, как теперь считают аналитики, чересчур рассеяла украинские силы по множеству направлений», сообщил телеканал CNN.
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Это не первый удар по мирной инфраструктуре Крыма, который осуществляют боевики ВСУ. Так, ранним утром 12 августа силами ПВО была пресечена террористическая атака силами 20 беспилотников.
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Артем Путинцев