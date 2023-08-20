Минобороны РФ: Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе Очакова

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В районе города Очаков Николаевской области российскими войсками уничтожен склад боеприпасов вооруженных сил Украины. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале министерства обороны России.
Российские военные смогли установить местонахождение РЛС с помощью беспилотника-разведчика. После обнаружения станции было нанесено огневое поражение ударным беспилотником «Герань-2», перемещение которого корректировал разведывательный дрон.
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Александр Бойцов