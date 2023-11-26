Минобороны РФ сообщает о новых попытках атаковать регионы РФ беспилотниками

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Примерно в 9:30 (мск) средства ПВО ликвидировали ещё четыре украинских беспилотника.
БПЛА сбили над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей.
Также сообщалось о том, что российские средства ПВО уничтожили ещё девять украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
В ночь на 26 ноября силы ПВО уничтожили 11 БПЛА самолётного типа над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Пострадавших и серьезных разрушений нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб, сообщает Минобороны РФ.
Читайте также:
Минобороны: Ещё девять беспилотников сбиты над Центральной Россией
Губернатор Московской области Воробьёв сообщил о перехвате 5 БПЛА
Над Московской, Тульской, Брянской и Калужской областями сбиты 11 БПЛА ВСУ
Также сообщалось о том, что российские средства ПВО уничтожили ещё девять украинских БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
Читайте также:
Минобороны: Ещё девять беспилотников сбиты над Центральной Россией
Губернатор Московской области Воробьёв сообщил о перехвате 5 БПЛА
Над Московской, Тульской, Брянской и Калужской областями сбиты 11 БПЛА ВСУ
Мария Фирсова