Минобороны РФ сообщает о перехвате четырех крылатых ракет SCALP-EG

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Впервые удалось перехватить четыре крылатых ракет большой дальности SCALP-EG.
По мнению экспертов, Storm Shadow и SCALP-EG фактически представляют собой одну и ту же ракету.
SCALP — это французский вариант Storm Shadow. Ракета- совместная англо-французская разработка.
SCALP-EG — крылатая ракета класса "воздух – земля", которая предназначена для поражения наземных целей на большом расстоянии. SCALP — Système de Croisière Autonome à Longue Portée, Emploi Général, то есть Система крылатых ракет большой дальности общего назначения.
Ранее сообщалось, что две новейшие разработки России обрекли на провал контрнаступление ВСУ еще до его начала, пишет журналист Мик Райан для ABC.
Помимо высокотехнологичной системой за полем боя, Россия также разработала цифровое управление огневой поддержкой. Два этих фактора не оставили контрнаступлению ВСУ даже шанса на успех.
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SCALP — это французский вариант Storm Shadow. Ракета- совместная англо-французская разработка.
Ранее сообщалось, что две новейшие разработки России обрекли на провал контрнаступление ВСУ еще до его начала, пишет журналист Мик Райан для ABC.
Помимо высокотехнологичной системой за полем боя, Россия также разработала цифровое управление огневой поддержкой. Два этих фактора не оставили контрнаступлению ВСУ даже шанса на успех.
«Ракеты большой дальности, артиллерия, ударные вертолеты, барражирующие боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы теперь синхронизированы с цифровыми системами управления боевыми действиями последнего поколения. Поэтому подразделения ВСУ, концентрирующиеся для проведения общевойсковой операции по прорыву, могут быть быстро обнаружены», - прокомментировал ситуацию Райан.Читайте также:
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Мария Фирсова