Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны РФ сообщает о потерях ВСУ за сутки на краснолиманском направлении

Минобороны РФ сообщает о потерях ВСУ за сутки на краснолиманском направлении

04 ноября 2023, 15:21
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

ВСУ лишились 100 военнослужащих и потеряли две бронемашины.
Об этом сообщает Минобороны России.

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены 2 атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины»,-пишет ТАСС.

ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Новоселовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Также сообщается о нанесении поражения живой силе противника в районе Серебрянского лесничества.

За минувшие сутки на этом направлении противник потерял до 100 военнослужащих, две бронированные машины, а также три автомобиля.

Также российские войска нанесли поражение двум артиллерийским системам М777 американского производства и двум боевым машинам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Читайте также:

Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы от Ростеха

Над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу из-за поддержки СВО
#минобороны рф
#россия
#сво
Читайте нас в
В Японии испугались российского оружия, с которым не может справиться Украина
Nihon Keizai: ВСУ не смогут справиться с российскими управляемыми бомбами
04 ноября 2023, 15:23

Фото: iStock/zim286

ВСУ не обладают необходимой авиацией для нейтрализации мощных российский управляемых бомб, которые стали серьёзной проблемой для украинских военных. ОБ этом пишет японское издание Nihon Keizai.
Отмечается, что выпускаемые бомбардировщиками и вертолётами вне действия украинской системы ПВО управляемые бомбы являются серьёзной проблемой. У ВСУ нет авиации, которая могла бы нейтрализовать их в любом месте воздушного пространства над территорией страны. 

Также издание отмечает, что украинская армия зашла в тупик, не добившись необходимых результатов в ходе контрнаступления.

 Читайте также:

В США раскрыли, чем для Украины обернулась глупая ошибка главкома ВСУ Залужного

Минобороны РФ сообщает о потерях ВСУ за сутки на краснолиманском направлении

Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы от Ростеха
#украина
#россия
#япония
#вооружение
#вс рф
Читайте нас в
Путин пообещал активистам нарастить закупки для медиков в зоне спецоперации
04 ноября 2023, 15:01

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин пообещал активистам ускорить закупки для медицинских работников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила участница «Народного фронта «За Россию» Анна Таран, которая принимала участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.
Во время церемонии Путин пообщался с участниками. Таран рассказала президенту, как организация «Народный фронт «За Россию» помогает медикам в зоне СВО. По её словам, они занимаются медсборами, а также осуществляет доставку необходимого оборудования. 

Также участница церемонии сообщила Путину о совместной работе организации с главным военным медицинским управлением Минобороны, которое помогает заниматься верификацией заявок. Она отметила, что ведомственное управление выполняет все заявки по медицинским вопросам, а «Народный фронт» осуществляет доставку вещей, для которых не нужно специальное разрешительное удостоверение. 

Отмечается, что Владимир Путин беседовал с участниками порядка получаса, после чего покинул Красную площадь в одном автомобиле с патриархом Кириллом.

Читайте также:

Президент РФ Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства нации

Путин поздравил граждан России с Днем народного единства
#владимир путин
#медицина
#спецоперация
#врачи
#поставки
Читайте нас в
В США раскрыли, чем для Украины обернулась глупая ошибка главкома ВСУ Залужного
Экс-разведчик Риттер: Залужный раскрыл планы ВСУ, чем погубил контрнаступление
04 ноября 2023, 14:17

Фото: iStock/JARAMA

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскрыл планы Киева против России, что привело к провалу контрнаступления украинских войск. Об этом сообщил экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном.
Эксперт рассказал, что в ходе интервью изданию The Economist Залужный рассказывал об оснащении украинской армии и о постройке Россией линии обороны. Но затем «он совершил кое-что гениальное».

Главнокомандующий ВСУ открыто рассказал всему миру, в том числе, и России о всех планах украинских войск, включая направления, тактику и все действия, которые совершат украинские военные. 

Таким образом, Залужный сообщил России о том, когда украинская армия собирается нападать, где она это сделает и какое количество военнослужащих будет участвовать в контрнаступлении. 

В заключение Риттер отметил, что такая глупая ошибка повлекла за собой гибель огромного количества украинских солдат, а также уничтожение поставленной с Запада техники. 

Читайте также:

Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist

Офис Зеленского: Залужный вызвал панику у Запада, дав интервью The Economist

«Пора»: В Крыму Залужному посоветовали начать составлять акт о капитуляции ВСУ
#украина
#контрнаступление
#спецоперация
#всу
#россия
Читайте нас в
СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу из-за поддержки СВО
04 ноября 2023, 13:26

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Служба безопасности Украины в Телеграм-канале заявила, что патриарху Кириллу предъявлено обвинение за поддержку СВО.
В заявлении сказано, что материалы на патриарха Кирилла собирали СБУ и Офис генерального прокурора Украины. По мнению украинского следствия, Московский патриархат входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ и оказывает публичную поддержку боевых действий в рамках СВО.

Патриарх Кирилл обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины». По данным СБУ, с начала СВО заведено 70 уголовных производств в отношении священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Под следствием 16 митрополитов.

Читайте также:

Патриарх Кирилл показал утерянную 100 лет назад икону Казанской Божией Матери

Стало известно, где будет находиться икона Казанской Божией Матери

4 ноября – День народного единства: куда сходить в Москве, будет ли салют
#украина
#патриарх кирилл
#сво
Читайте нас в
Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы от Ростеха
04 ноября 2023, 13:11

Фото: iStock/zabelin

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) по гособоронзаказу поставил военным партию нового стрелкового оружия.
Российские военные получили ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30, а также пистолеты-пулеметы ПП-2000. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Ростеха, пишет РИА Новости. 

Перед отправкой специалисты ЦКИБ СОО провели корректировку прицельных систем, провели тестовые стрельбы и контрольную проверку.

Магазинный гранатомет ГМ-94 пользуется повышенным спросом с начала СВО. Он эффективен в боях с окопавшимся противником, а также при штурмах. Автоматический гранатомет АГС-30 повышает огневую мощь мотострелков, но сохраняет мобильность подразделений на поле боя.

Пистолет-пулемет ПП-2000 в калибре 9 миллиметров создан для поражения живых целей, а также создания высокой плотности огня на дальностях до 200 м. 

Читайте также:

Над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer

Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist
#всу
#сво
#новости
Читайте нас в
Над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ
04 ноября 2023, 12:08

Фото: iStock/vadimrysev

ПВО сбила в субботу украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
Об этом сообщили в Минобороны РФ

«4 ноября примерно в 11.00 (мск) была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории», - отметили в Минобороны. 
Ранее четыре БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями. 

«В течение ночи 4 ноября были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – уточнили в ведомстве.
Также известно, что украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

Читайте также:

Четыре БПЛА ликвидированы над Белгородской и Курской областями

В Херсоне произошли взрывы

Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer
#всу
#сво
#новости
Читайте нас в
Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer
04 ноября 2023, 11:17

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Глава Минобороны Швеции Йонсон сообщил о поставке 8 самоходных артиллерийских установок Archer Украине.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал об этом в интервью радиостанции Sveriges, пишет ТАСС.
 
«Это, конечно, важно для украинцев, потому что система Archer обладает хорошей мобильностью и точностью», —заявил глава Минобороны Швеции.
В августе Йонсон говорил, что шведское правительство выделит новый пакет военной помощи Украине, который оценивается в 3,4 млрд крон ($314 млн). В пакет вошли боеприпасы для шведской техники, боевых машин пехоты CV 90. Швеция также обещала поставить украинской армии запчасти для CV 90, а также танка Strv 122 и артиллерийского орудия Archer.

Ранее сообщалось, что США без официального объявления поставили Украине несколько бронированных машин Assault Breachers для «прорыва» российской обороны.

Читайте также:

США тайно передали Украине самую мощную бронированную машину для прорыва обороны

Четыре БПЛА ликвидированы над Белгородской и Курской областями

В Херсоне произошли взрывы
#швеция
#всу
#украина
Читайте нас в
Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist
04 ноября 2023, 11:07

Фото: istock /Tomas Ragina

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главкома ВСУ Валерия Залужного за статью для издания Economist.
Залужный высказался о том, что ситуация на фронте стала «тупиковой», и добавил, что не рассчитывает на прорыв, пишет РИА Новости. С его слов, по «учебникам НАТО» украинская армия должна была «повоевать» на крымской территории.

Жовква в эфире телемарафона в ответ на это заявил, что военным не стоит делать заявления для прессы, а мнение главкома ВСУ напугало западных партнеров и вызвало множество вопросов у населения Украины.
 
Украинское контрнаступление стартовало 4 июня, ни по одному направлению значимых успехов не достигнуто. Киевский режим потерял более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. За пять месяцев, прошедших с начала контрнаступления, ВСУ не смогли достигнуть ни одной из поставленных целей, об этом пишет Newsweek.

Читайте также:

«Разглядеть успехи можно только через лупу»: В США высказались о контрнаступлении ВСУ

В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ сдается в плен, чтобы избежать мясных штурмов

Политолог Марков: Контрнаступление Украины было провалено из-за Запада






 
#всу
#украина
#сво
Читайте нас в
США тайно передали Украине самую мощную бронированную машину для прорыва обороны
Forbes: США тайно поставили ВСУ бронированные машины Assault Breachers
04 ноября 2023, 09:56

Фото: iStock/Dmitry Andreev

США без официального объявления поставили Украине несколько бронированных машин Assault Breachers для осуществления «прорыва» российской обороны. Об этом сообщает издание Forbes.
Уточняется, что США тайно отправили украинским вооружённым силам как минимум одну такую машину. Велика вероятность, что было поставлено несколько бронированных машин данной модели, которые являются самыми мощными в арсенале США. 

В статье отмечается, что Белый дом, вероятно, отчитываясь об оказании помощи Украине, отнёс Assault Breachers к расплывчатой категории «оборудования для разминирования». 

Опознать тайно поставленные Украине машины случайно удалось на фотографиях президента страны Владимира Зеленского, сделанных в день Ракетных войск и артиллерии, который отмечался 3 ноября. 

Читайте также:

США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины

Захарова сравнила США с сорокой-белобокой: «этому дала, а этому не дала»

Белый дом признал, что сокращает пакеты помощи Украине из-за истощения средств
#сша
#украина
#всу
#поставки
#вооружение
Читайте нас в
Достижения.рф