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ВСУ лишились 100 военнослужащих и потеряли две бронемашины.
Об этом сообщает Минобороны России.
ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Новоселовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Также сообщается о нанесении поражения живой силе противника в районе Серебрянского лесничества.
За минувшие сутки на этом направлении противник потерял до 100 военнослужащих, две бронированные машины, а также три автомобиля.
Также российские войска нанесли поражение двум артиллерийским системам М777 американского производства и двум боевым машинам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
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«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены 2 атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины»,-пишет ТАСС.
За минувшие сутки на этом направлении противник потерял до 100 военнослужащих, две бронированные машины, а также три автомобиля.
Также российские войска нанесли поражение двум артиллерийским системам М777 американского производства и двум боевым машинам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
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Мария Фирсова