Минобороны РФ сообщило о перехвате 5 HIMARS, ракеты HARM и авиабомбы JDAM

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За истекшие сутки российские системы ПВО сумели перехватить пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и ракету HARM производства США. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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