Минобороны РФ сообщило о перехвате беспилотника ВСУ над Белгородской областью

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Над Белгородской областью около 23:00 мск был перехвачен украинский беспилотник, попытка Киева совершить теракт на территории РФ пресечена.Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что дежурные средства ПВО сбили две воздушные цели — в Яковлевском городском округе, а также в Корочанском районе области.
По предварительной информации ни пострадавших, ни разрушений нет. Оперативные службы региона сейчас заняты выяснением того, остались ли какие-то последствия данных инцидентов на земле.
Напомним, что 1 сентября МО РФ уже сообщало о том, что в небе над Белгородской областью около 21:15 мск был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
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По предварительной информации ни пострадавших, ни разрушений нет. Оперативные службы региона сейчас заняты выяснением того, остались ли какие-то последствия данных инцидентов на земле.
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Артем Путинцев