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Минобороны сообщает, что сегодня ночью была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 БПЛА самолетного типа по объектам в Крыму.
По данным Минобороны, 16 украинских БПЛА были уничтожены огнём средств ПВО. Ещё 9 беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они не достигли цели и потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.
Ранее сообщалось, что западные страны настоятельно рекомендовали Киеву провести контрнаступление силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью захвата Крыма, хотя подготовка к этой операции занимала продолжительное время.
Согласно информации, представленной колумнистами американского портала Military Watch Magazine, Крым имеет важное символическое значение как для властей Украины, так и для её союзников.
Издание отмечает, что Крым давно является приманкой, которая обладает глубоким символическим значением для Киева и его западных сторонников. Однако, существенные препятствия стоят на пути успешной реализации задуманной операции, такие как отсутствие у Киева боевой авиации и истощение запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.
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Ранее сообщалось, что западные страны настоятельно рекомендовали Киеву провести контрнаступление силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью захвата Крыма, хотя подготовка к этой операции занимала продолжительное время.
Издание отмечает, что Крым давно является приманкой, которая обладает глубоким символическим значением для Киева и его западных сторонников. Однако, существенные препятствия стоят на пути успешной реализации задуманной операции, такие как отсутствие у Киева боевой авиации и истощение запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.
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Мария Фирсова