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На Донецком направлении ВСУ лишились станции разведки «Пластун».
Минобороны РФ впервые сообщает, что на Донецком направлении Вооруженные силы Украины лишились станции радиоэлектронной разведки «Пластун». Малогабаритный тактический пеленгационный комплекс Plastun-RP3000 создан для автоматизированного скоростного радиомониторинга и пеленгования систем связи. «Пластун» поставляется в ВСУ с 2016 года. Его используют в зоне боевых действий на востоке.
На Донецком направлении ВСУ потеряли 150 бойцов, 2 танка, 2 боевые бронемашины, 3 автомобиля и пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».
Во время контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства и гаубицу Д-20.
Сообщалось, что над Крымом уничтожены две украинские ракеты «Гром-2».
Средства ПВО уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2». Это произошло на севере Крыма. Ранее украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Курской области. Сегодня в 04:10 российские пограничники заметили противника недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района.
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На Донецком направлении ВСУ потеряли 150 бойцов, 2 танка, 2 боевые бронемашины, 3 автомобиля и пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».
Сообщалось, что над Крымом уничтожены две украинские ракеты «Гром-2».
Средства ПВО уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2». Это произошло на севере Крыма. Ранее украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Курской области. Сегодня в 04:10 российские пограничники заметили противника недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района.
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Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Курской области
Мария Фирсова