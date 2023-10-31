Минобороны РФ: средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ

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Минобороны РФ подсчитало, сколько украинских летательных объектов было сбито российскими системами ПВО за прошедшие сутки.
Так, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны России сбили самолёт МиГ-29 в районе населённого пункта Приветное в Запорожской области и вертолёт Ми-8 в Веровке в Херсонской области.
Кроме того, были перехвачены восемь украинских крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты «Нептун» и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Также в Минобороны сообщили, что за сутки было уничтожено 33 беспилотника ВСУ в Луганской и Донецкой Народных Республиках.
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Кроме того, были перехвачены восемь украинских крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты «Нептун» и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
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Анастасия Чинкова