Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны РФ: средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ

Минобороны: ПВО РФ за сутки сбила МиГ-29, Ми-8 и несколько ракет Storm Shadow
31 октября 2023, 14:28
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Минобороны РФ подсчитало, сколько украинских летательных объектов было сбито российскими системами ПВО за прошедшие сутки.
Так, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны России сбили самолёт МиГ-29 в районе населённого пункта Приветное в Запорожской области и вертолёт Ми-8 в Веровке в Херсонской области.

Кроме того, были перехвачены восемь украинских крылатых ракет Storm Shadow, две противокорабельные ракеты «Нептун» и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.


Также в Минобороны сообщили, что за сутки было уничтожено 33 беспилотника ВСУ в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Читайте также:

ВСУ обстреляли из минометов храм Николая Чудотворца в Брянской области

Российские силы сорвали масштабную атаку ВСУ в Запорожской области

Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Белгородской областью
#россия
#украина
#пво
#всу
#спецоперация
Читайте нас в
ВС РФ поразили места производства беспилотников в Одесской области
31 октября 2023, 15:11

Фото: iStock/Yurchello108

Российские военные поразили места производства украинских беспилотников и безэкипажных катеров в Одесской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что производства располагаются недалеко от населённого пункта Малодолинское в Одесской области. 

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил о скором освобождении Одессы российскими военными. Также он отметил, что будет освобождён Харьков. Целью президента России Владимира Путина, по мнению американского полковника, является не борьба с Западом и НАТО, а прекращение притеснения русского населения.

Читайте также:

Минобороны РФ: средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ

ВСУ обстреляли из минометов храм Николая Чудотворца в Брянской области

Российские силы сорвали масштабную атаку ВСУ в Запорожской области
#вс рф
#всу
#украина
#беспилотник
#производство
Читайте нас в
Forbes: Украина потеряла на поле боя 20% танков Leopard 2
31 октября 2023, 15:07

Фото: istockphoto/dr_evil

Во время неудачной атаки на Купянском направлении ВСУ потеряли очередной танк — Strv 122, который является шведской модификацией машины Leopard 2A5. Таким образом, всего за неделю было потеряно шесть танков Leopard 2.
Как отмечает издание Forbes, с учетом шести таких танков, уничтоженных российскими военными ранее, ВСУ на текущий момент потеряли уже 12 этих мощных танков немецкого производства. Всего Украине была передана 71 бронированная машина. Иными словами, украинские военные лишились уже почти пятой части всех переданных им танков Leopard 2.

Далее в публикации сообщается, что Германия обязалась поставить киевским властям еще 14 танков Leopard 2A4, которые должны поступить в следующем году. Однако автор статьи отмечает, что российские военные уничтожают танки быстрее, чем союзники успевают восполнить их потери. Большинство машин было выведено из строя минами или беспилотниками, но последний Strv 122 был подбит с помощью противотанковой управляемой ракетой (ПТУР).

Читайте также:

Российские силы сорвали масштабную атаку ВСУ в Запорожской области

Interia: ВСУ переделывают польские САУ Krab из-за российских «Ланцетов»

Forbes: ВСУ потеряли сразу три танка Leopard 2 в Запорожье
#военные
#танки
#германия
#всу
#машина
Читайте нас в
ВСУ обстреляли из минометов храм Николая Чудотворца в Брянской области
31 октября 2023, 14:10

Фото: istockphoto/RamonCast

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвели минометный обстрел храма Николая Чудотворца в поселке Белая Березка Брянской области. Всего прилетело около десяти снарядов.
Обстрел начался около 11 часов утра 31 октября, сразу после окончания утренней службы, сообщает телеграм-канал Mash. Прихожане уже успели разойтись, а настоятель храма, священники и служки укрылись в подвалах храма. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал. Мины летели со стороны Сумской области Украины.

Отчаявшись получить хоть какое-то преимущество на поле боя, киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам, подвергая обстрелам и атакам беспилотников мирные города и объекты на территории России. Церкви теперь также попали в их число.

Читайте также:

Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Белгородской областью

ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике

ВСУ обстреляли школу в ЛНР во время детского праздника
#режим
#обстрел
#всу
#брянская область
#храм
Читайте нас в
Российские силы сорвали масштабную атаку ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВСУ потеряли минимум два танка, включая Leopard, при атаке под Работино
31 октября 2023, 14:05

Фото: iStock/Zeferli

Вооруженные силы Украины попытались пойти в атаку у села Работино, однако, потерпели поражение и потеряли по меньшей мере два танка, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Сорвана крупная атака украинских войск на ореховском направлении под Работино. Потери противника – свыше 200 боевиков. Уничтожено не менее двух танков, один из которых Leopard», - прокомментировал ситуацию Рогов. 

По словам общественника, ВСУ также потеряли две боевых машины пехоты, несколько внедорожников и две гаубицы. При этом, ситуация на линии боевого соприкосновения остается контролируемой, отметил Рогов. 

Вчера командир 2-го штурмового батальона Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина с треском проигрывает в конфликте из-за неадекватного восприятия властями потенциала Вооруженных сил РФ.

Читайте также: 

Украинский солдат выступил с неожиданным заявлением о российской армии

Российскую армию признали самой сильной в мире

МО: Российские силы уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ
#машины
#всу
#атака
#рогов
#сво
Читайте нас в
Зеленского предупредили о скором освобождении Одессы
Полковник Макгрегор: РФ намерена закончить притеснение своих граждан в мире
31 октября 2023, 13:18

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин не хочет воевать с соседями, а хочет закончить притеснения русского народа. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

«Он не хочет нападать на Польшу, он хочет закончить войну, контролируя исторически российскую территорию. Русские освободят Харьков и Одессу, все это произойдет со временем. Путин хочет не воевать с Западом или с НАТО, а прекратить дальнейшее притеснение русского населения», — сказал Макгрегор.
Эксперт считает, что Владимиру Путину важно, чтобы Украина находилась в нейтральном статусе. Он также заявил, что Путин не собирается мириться с действиями Запада на Украине за последние 10 лет.  Макгрегор подытожил, что глава РФ не позволит Незалежной стать крепостью для влияния США, так как Россия не должна жить под угрозой.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также: 

На Западе подсчитали «прибыль» от конфликта на Ближнем Востоке

Антонов заявил о попытках Вашингтона подорвать конституционный строй в России

Саудовская Аравия привела свои Вооруженные силы в режим боевой готовности
#россия
#эксперт
#владимир путин
#президент
#украина
Читайте нас в
Депутат ГД объяснил причину случаев «катастрофического» затягивания выплат бойцам СВО
Депутат Иванов: Раненые участники СВО не получают выплаты из-за бюрократии
31 октября 2023, 13:05

Фото: istock / Prostock-Studio

Российские военные не вовремя получают полагающиеся им выплаты из-за бюрократии. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, который в телеграм-канале освещает вопросы, связанные с обеспечением участников спецоперации.

Он рассказал о двух военнослужащих, которые получили ранения в феврале и январе и до сих пор не получили выплату. Иванов заявил, что эта катастрофическая задержка выплат связана с переводом солдат из одной части в другую.  

 «Пока проходили лечение, их части расформировали, и они стали числиться в других частях в других военных округах. Потом процесс повторился, и в итоге они оказались в третьем военном округе», — объяснил депутат.
Он рассказал, что на согласование информации для начисления выплат уходят месяцы. Иванов уже направил запрос для решения ситуации, отметив, что дело «идет со скрипом».

Читайте также: 
Марочко: Украинские спецслужбы обрабатывают «отказников» в Купянске

Раненый солдат нацбата ВСУ обратился к украинцам с тревожным посланием
Офицер ВСУ: Украинские командующие скрывают свои имена из-за постыдной правды


#дело
#лечение
#депутат
#всу
#солдат
#сво
Читайте нас в
Минобороны РФ: ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Белгородской областью
31 октября 2023, 12:45

Фото: istock / NiseriN

Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.
БПЛА был обнаружен около 11:30 по московскому времени. Целью беспилотника был объект на территории РФ, отметили Минобороны.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщине на голову упал беспилотник. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также: 
Марочко: Украинские спецслужбы обрабатывают «отказников» в Купянске

Раненый солдат нацбата ВСУ обратился к украинцам с тревожным посланием
Офицер ВСУ: Украинские командующие скрывают свои имена из-за постыдной правды


#беспилотник
#владимир путин
#президент
#итоги
#бпла
#аппарат
#жители
#операции
#сво
#всу
#минобороны
#рф
#пво
Читайте нас в
Начштаба батальона «Скиф»: Солдаты ВСУ угрожают друг другу убийством
31 октября 2023, 11:20

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время радиопереговоров оскорбляют друг друга и угрожают убийством. Об этом рассказал начальник штаба батальона «Скиф» (Барс-35), находящегося на позициях под Соледаром.
Российский офицер батальона в составе Добровольческого штурмового корпуса с позывным Варяг отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что если бы радисты частей ВС РФ использовали такую лексику при радиообмене, это стало бы поводом для серьезного разбирательства. Для украинцев же оскорблять друг друга, хамить в эфире является абсолютной нормой. Боец отметил агрессивность и взаимное неуважение, которое проявляют солдаты ВСУ по отношению к своим боевым товарищам. Услышать во время радиообмена фразу «я тебя убью» является обычным делом.

Начальник штаба батальона «Скиф» отметил также, что украинцы никогда не прибегают к «ридной мове» во время радиопереговоров, а используют исключительно русский язык.

Читайте также:

В Запорожской области сообщили об утрате ВСУ наступательного потенциала

Марочко: Украинские спецслужбы обрабатывают «отказников» в Купянске

Офицер ВСУ: Украинские командующие скрывают свои имена из-за постыдной правды
#русский язык
#солдаты
#всу
#вс рф
#радио
Читайте нас в
ФСБ задержала работавшего на разведку Украины хакера
ФСБ в Кузбассе задержала за госизмену участника украинских «кибервойск»
31 октября 2023, 10:20

Фото: istock / choochart choochaikupt

Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя города Белово Кемеровской области по подозрению в госизмене участника украинских «кибервойск». Информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.

«Пресечена направленная против безопасности Российской Федерации противоправная деятельность гражданина России, совершившего государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации», — заявили в ЦОС.
По данным следствия, мужчина через мессенджер вступил в киберподразделение, работающее в интересах разведки Украины. С помощью вредоносных программ он должен был нарушать работу объектов инфраструктуры России. У него дома и на работе были проведены обыски, в ходе которых обнаружили средства вычислительной техники и связи.

Ранее сообщалось, что запорожской области у 51-летней местной жительницы силовики обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) с магнитами и телефон с координатами частей ВС РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Марочко: Украинские спецслужбы обрабатывают «отказников» в Купянске

Раненый солдат нацбата ВСУ обратился к украинцам с тревожным посланием
Офицер ВСУ: Украинские командующие скрывают свои имена из-за постыдной правды


#фсб
#рф
#служба
#задержание
#преступники
Читайте нас в
Достижения.рф