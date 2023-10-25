Минобороны РФ впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS

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Вооруженные силы РФ сбили две американские ракеты ATACMS, переданные в распоряжение ВСУ, об этом впервые сообщили в Минобороны РФ.
Информация о сбитых ракетах приводится в ежедневной сводке ведомства.
Вчера бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС РФ РФ совсем скоро расправятся с американскими ракетами ATACMS точно так же, как с со снарядами HIMARS и британскими ракетами Storm Shadow. По информации эксперта, США передали Украине 12 ракет, но в настоящий момент их осталось всего лишь три.
Советник главы ДНР Ян Гагин также отмечал, что российские системы ПВО имеют опыт взаимодействия с ракетами ATACMS.
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Вчера бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВС РФ РФ совсем скоро расправятся с американскими ракетами ATACMS точно так же, как с со снарядами HIMARS и британскими ракетами Storm Shadow. По информации эксперта, США передали Украине 12 ракет, но в настоящий момент их осталось всего лишь три.
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Евгения Парфентьева