Минобороны РФ: ВСУ атаковали судоремонтный завод в городе Севастополе

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), составившие 71,5 тысячи человек в ходе текущей контрнаступательной операции, находятся в критической зоне, отметил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он выделил три основных последствия столь серьезных потерь.