Минобороны РФ: ВСУ атаковали судоремонтный завод в городе Севастополе

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Минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера», - -говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что ы результате вражеской атаки две ракеты повредили два корабля, которые находятся на ремонте.
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Элина Позднякова