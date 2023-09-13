Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны РФ: ВСУ атаковали судоремонтный завод в городе Севастополе

Минобороны РФ: ВСУ атаковали судоремонтный завод в городе Севастополе

13 сентября 2023, 07:03
Фото: iStock/Ales_Utovko

Фото: iStock/Ales_Utovko

Минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера», - -говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что ы результате вражеской атаки две ракеты повредили два корабля, которые находятся на ремонте.


ВСУ нанесли ракетный удар на Севастополь, в результате чего в районе Южной бухты произошел пожар. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Развожаев. По его словам, сегодня на Севастополь была совершена атака со стороны противников. Система противовоздушной обороны сработала, но в районе Южной бухты наблюдается пожар.


Читайте также:

В Севастополе прозвучало не меньше семи взрывов

ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку

Минобороны: ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ
#ракеты
#пожар
#севастополь
#всу
#удар
#атака
Читайте нас в
Полковник назвал три последствия потерь ВСУ в ходе контрнаступления
Полковник Матвийчук назвал критичными потери ВСУ в ходе контрнаступления
13 сентября 2023, 06:35

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), составившие 71,5 тысячи человек в ходе текущей контрнаступательной операции, находятся в критической зоне, отметил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он выделил три основных последствия столь серьезных потерь.
«Эти потери уже достигли критического уровня, и мы видим три важных последствия. Во-первых, снижение боеспособности, что стало очевидным на переднем крае боевых действий. Во-вторых, это подорвало моральный дух солдат; бойцы стали менее устойчивыми к потерям и массово сдавались в плен. И, наконец, третье последствие — увеличение социального напряжения в обществе: люди неохотно идут на призыв, пытаются уклоняться от армейской службы, и появляются антивоенные настроения», — отметил эксперт.
Однако Матвийчук также подчеркнул, что несмотря на эти сложности, ВСУ все равно смогут продолжить свои военные операции.

Читайте также:

Раскрыты потери ВСУ в боях под Опытным

«Ненавижу»: Британцы пожаловались на украинских военных

The Economist: Чиновники Запада сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ

#эксперт
#военные
#призыв
#снижение
#операции
#чиновники
#люди
#всу
#солдат
Читайте нас в
Украинский пленный: Командиры ВСУ обманывают солдат и «пускают на мясо»
13 сентября 2023, 06:28

Украинский военнопленный Александр Скалацкий заявил, что командование ВСУ обманывает личный состав и отправляет солдат на провальные миссии. Об этом пишет РИА Новости.
Пленный отметил, что украинские военные морально устали.

«Очень много 300-х (раненых), 200-х, очень много потерь», — цитирует агентство слова собеседника.

Он добавил, что командование ВСУ грубо обращается с солдатами.

«Посылают туда, куда вообще не надо идти. Обманывают, грубо говоря. На мясо», — подчеркнул Скалацкий.

Мужчина рассказал, что служить не хотел, а до призыва работал поваром, а также порекомендовал своим сослуживцам сдаться в плен России.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Полковник назвал три последствия потерь ВСУ в ходе контрнаступления

ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку

Сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за успешного наступления ВС РФ

#военные
#мужчина
#сво
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Раскрыты потери ВСУ в боях под Опытным
Советник Пушилина: ВСУ за 2 дня потеряли несколько десятков человек под Опытным
13 сентября 2023, 06:04

Фото: iStock/Olena_Z

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин доложил о потерях личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение двух дней боев в окрестностях поселка Опытного. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Гагин подчеркнул, что подразделения ВСУ продолжают совершать неудачные попытки прорвать оборону в районе Опытного.

«За последние два дня их пехотные потери исчисляются десятками, а точнее, несколькими десятками человек», — подчеркнул он.
Представитель ДНР также отметил, что украинские военные предпринимают попытки атаковать силами штурмовых групп, поддерживаемых огневой мощью с дальних расстояний. Однако их действия пресекаются ответным огнем артиллерии со стороны российских войск. Гагин описал обстановку в районе Опытного как сложную, но под контролем.

Читайте также:

«Ненавижу»: Британцы пожаловались на украинских военных

Названо число пострадавших от атаки украинских дронов на Севастополь

Сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за успешного наступления ВС РФ
#военные
#человек
#днр
#всу
#вс рф
#сбу
Читайте нас в
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку
13 сентября 2023, 06:03

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

ВСУ в 05:25 13 сентября выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 3 кассетных снаряда 155-мм калибра. Об этом сообщается в Телеграм-канале Представительства ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:25 - населенный пункт Галицыновка — город Донецк: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — проинформировали в представительстве.

Артиллерия 155-мм калибра применяется странами НАТО. ВСУ активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР дальнобойные гаубицы M777, поставленные Вашингтоном. Кроме того, западные партнеры поставили Киеву польские САУ Krab, немецкие САУ PzH 2000 и французские САУ CAESAR.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

Читайте также:

Гагин: ВСУ за 2 дня потеряли несколько десятков человек под Опытным

Сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за успешного наступления ВС РФ

Гагин: Киев агитирует женщин участвовать в боях

#россия
#город
#днр
#лнр
#всу
#обстрел
#донецк
#киев
Читайте нас в
Сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за успешного наступления ВС РФ
Гагин: Сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за успешного наступления ВС РФ
13 сентября 2023, 05:53

Фото: сайт Минобороны РФ

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил об успешном наступлении подразделений ВС РФ на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
Гагин отметил, что об успехе российской армии свидетельствует бегство из Купянска сотрудников СБУ. Он добавил, что наступление ВС России идет очень активно, а в Купянске в настоящее время находится некий оперативный состав.

«Маркером того, что наступление успешно, может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы. Это было похоже просто на бегство», — заключил собеседник агентства.

Читайте также:

Гагин: Киев агитирует женщин участвовать в боях

Минобороны: ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ

Эксперт Прохватилов назвал шведские Gripen «истребителями для бедных»

#сбу
#украина
#сво
#россия
#вс рф
Читайте нас в
Названо число пострадавших от атаки украинских дронов на Севастополь
В результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь пострадало 24 человека
13 сентября 2023, 05:49

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

По предварительным данным, в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь пострадали 24 человека, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем канале в Telegram-канале.
Глава города уточнил количество пострадавших, которые по его информации в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 24 человека.

Он также отметил, что четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Михаил Развозжаев подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте также:

Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области

Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге

Под украинским обстрелом в ДНР пострадал мужчина
#самолет
#помощь
#мчс
#мужчина
#днр
#всу
Читайте нас в
Развожаев: ракетная атака на Севастополь отбита ПВО, начался пожар
Развожаев: ракетная атака на Севастополь отбита ПВО, начался пожар
13 сентября 2023, 05:45

Фото: iStock/petervician

ВСУ нанесли ракетный удар на Севастополь, в результате чего в районе Южной бухты произошел пожар. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Развожаев.
«Сегодня на Севастополь была совершена атака со стороны противников. Система противовоздушной обороны сработала, но в районе Южной бухты наблюдается пожар. По предварительным данным, инцидент связан с ракетной атакой», — написал он в своем канале в Telegram.
По словам Михаила Развожаева, на месте происшествия уже действуют все необходимые службы. Пожару был присвоен четвертый класс сложности.

«Прошу горожан сохранять спокойствие. Мы продолжаем следить за воздушной обстановкой. Все оперативные службы находятся в состоянии готовности. Подробная информация будет предоставлена позже. Пожалуйста, доверяйте только официальной информации», — подчеркнул Михаил Развожаев.
Читайте также:

Полковник раскрыл способ противодействия ракетам ATACMS

В Сумах прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ

Минобороны: ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ


#пожар
#взрывы
#вкс
#инцидент
#происшествия
#telegram
#информация
#севастополь
#всу
#атака
Читайте нас в
Гагин: Киев агитирует женщин участвовать в боях
13 сентября 2023, 05:17

Фото: сайт Минобороны РФ

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что из-за больших потерь ВСУ Киев агитирует женщин принимать участие в боевых действиях. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Гагина, среди последних решений киевского режима — начать призывать людей с психическими заболеваниями и инвалидов, ранее не годных к службе.

«И появилась новая тенденция на Украине: запустили рекламную кампанию по призыву женщин на военную службу. Это касается не только женщин, которые имеют военно-учетные специальности, такие как врачи, например, — это касается в принципе женщин. Их сейчас пытаются агитировать участвовать в боевых действиях», — цитирует агентство слова собеседника.

Читайте также:

Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев

Украинским беженцам в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ

Telegraph: Профсоюзы Британии отказались осудить СВО

#сво
#украина
#призыв
Читайте нас в
Минобороны: ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ
13 сентября 2023, 05:04

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что ВКС РФ уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады ВС Украины. Об этом пишут РИА Новости.
«Штурмовой и армейской авиацией «Южной» группировки войск нанесены удары по скоплениям живой силы атакующих подразделений и бронетехники ВСУ. Уничтожены пункт управления подразделений 110-й механизированной бригады, боевая машина пехоты», — цитирует агентство слова собеседника.

Кроме того, расчёты ТОС «Солнцепек» за прошедшие сутки ликвидировали два опорных пункта ВСУ и нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы противника в Мало-Ильиновке и Верхнекаменском Артемовского района.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Эксперт Прохватилов назвал шведские Gripen «истребителями для бедных»

Полковник Матвийчук: Российская ПВО способна нейтрализовать ракеты ATACMS

СЦКК: Украинские войска за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР

#днр
#сво
#всу
#украина
#военные
Читайте нас в
Достижения.рф