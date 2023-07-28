Минобороны РФ: ВСУ продолжили наступление в Запорожской области

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Российское оборонное ведомство сообщило, что украинские формирования продолжили попытки наступления в районах Работино и Успеновки в Запорожской области.
ВС РФ успешно отбросили противника, проявив мужество и героизм. В ведомстве отметили, что в результате отражения наступления противника, российские военнослужащие уничтожили пять танков западного производства. В Минобороны также сообщили, что российским войскам удалось пройти в глубину обороны ВСУ.
Также, ВС РФ поразили пункт управления украинской группировки войск «Соледар».
Ранее сообщалось, что российские бойцы захватили французский колесный танк на Запорожском направлении.
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Также, ВС РФ поразили пункт управления украинской группировки войск «Соледар».
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Анастасия Крестьянова