Минобороны РФ: За неделю 28 военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен

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За последнюю неделю 28 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен российским бойцам. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
По сообщению министерства обороны, за предыдущую неделю добровольно сдались в плен 54 украинских военнослужащих. Пленные относились к 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотным бригадам ВСУ, а также к 110-й и 115-й бригадам территориальной обороны.
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Александр Бойцов