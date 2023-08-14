Минобороны РФ заявило о поражении пунктов дислокации ВСУ

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Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, пишет издание РИА Новости.
По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника.
Астафьев уточнил, что российские подразделения поразили пункты дислокации украинских формирований в районе населенного пункта Белая Гора. Также, силами ВС РФ была уничтожена бронетехника противника и его живая сила.
Ранее сообщалось, что российские военные пресекли установку понтонной переправы ВСУ для атаки на ДНР.
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Астафьев уточнил, что российские подразделения поразили пункты дислокации украинских формирований в районе населенного пункта Белая Гора. Также, силами ВС РФ была уничтожена бронетехника противника и его живая сила.
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Анастасия Крестьянова