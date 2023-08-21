Минобороны России: Разведчики из Тувы захватили «опорник» ВСУ на Краснолиманском направлении

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Разведчики из Тувы обеспечили захват опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Бойцы горного мотострелкового подразделения Центрального военного округа (ЦВО) установили расположение опорного пункта украинских боевиков и передали его действующим частям ВС РФ.
Затем к указанным координатам отправился штурмовой отряд под прикрытием тяжёлых танков Т-90 и боевой машины пехоты БМП-2.
Благодаря грамотным действиям тувинских разведчиков техника российской армии смогла скрытно подойти практически вплотную к укреплениям ВСУ и атаковать их. В итоге, молниеносная атака и огневая мощь российских военных привела к разрушению украинских укреплений.
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Затем к указанным координатам отправился штурмовой отряд под прикрытием тяжёлых танков Т-90 и боевой машины пехоты БМП-2.
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Артем Путинцев